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В "Газпром нефти" оценили потенциальные объемы нефтепереработки в 2025 году - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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В "Газпром нефти" оценили потенциальные объемы нефтепереработки в 2025 году
В "Газпром нефти" оценили потенциальные объемы нефтепереработки в 2025 году - 18.03.2025, ПРАЙМ
В "Газпром нефти" оценили потенциальные объемы нефтепереработки в 2025 году
Нефтепереработка "Газпром нефти" в 2025 году будет не ниже рекордного уровня 2024 года или превысит его, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T14:10+0300
2025-03-18T14:10+0300
энергетика
нефть
александр дюков
газпром
нефтепереработка
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Нефтепереработка "Газпром нефти" в 2025 году будет не ниже рекордного уровня 2024 года или превысит его, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах съезда РСПП. "Переработка в 2025 году будет не ниже уровня прошлого года. При этом прошлый год у нас был рекордный по объемам переработки. Но возможно, в этом году мы увеличим объем переработки по сравнению с прошлым годом", - сказал он. "Газпром нефть" в 2022 году переработала более 41 миллиона тонн нефти. При этом показатель за предыдущие два года не раскрывался, однако Дюков сообщал, что объем в 2023 году увеличится, а в 2024 году нефтепереработка вырастет до рекордного уровня. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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нефть, александр дюков, газпром, нефтепереработка
Энергетика, Нефть, Александр Дюков, Газпром, нефтепереработка
14:10 18.03.2025
 
В "Газпром нефти" оценили потенциальные объемы нефтепереработки в 2025 году

Дюков: нефтепереработка "Газпром нефти" в 2025 году будет не ниже рекорда 2024 года

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк"Газпром"
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Нефтепереработка "Газпром нефти" в 2025 году будет не ниже рекордного уровня 2024 года или превысит его, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах съезда РСПП.
"Переработка в 2025 году будет не ниже уровня прошлого года. При этом прошлый год у нас был рекордный по объемам переработки. Но возможно, в этом году мы увеличим объем переработки по сравнению с прошлым годом", - сказал он.
"Газпром нефть" в 2022 году переработала более 41 миллиона тонн нефти. При этом показатель за предыдущие два года не раскрывался, однако Дюков сообщал, что объем в 2023 году увеличится, а в 2024 году нефтепереработка вырастет до рекордного уровня.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
В "Газпром нефти" планируют нарастить добычу нефти с апреля в рамках ОПЕК+
14:07
 
ЭнергетикаНефтьАлександр ДюковГазпромнефтепереработка
 
 
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