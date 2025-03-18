https://1prime.ru/20250318/neftepererabotka-855878387.html

В "Газпром нефти" оценили потенциальные объемы нефтепереработки в 2025 году

В "Газпром нефти" оценили потенциальные объемы нефтепереработки в 2025 году - 18.03.2025, ПРАЙМ

В "Газпром нефти" оценили потенциальные объемы нефтепереработки в 2025 году

Нефтепереработка "Газпром нефти" в 2025 году будет не ниже рекордного уровня 2024 года или превысит его, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T14:10+0300

2025-03-18T14:10+0300

2025-03-18T14:10+0300

энергетика

нефть

александр дюков

газпром

нефтепереработка

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Нефтепереработка "Газпром нефти" в 2025 году будет не ниже рекордного уровня 2024 года или превысит его, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах съезда РСПП. "Переработка в 2025 году будет не ниже уровня прошлого года. При этом прошлый год у нас был рекордный по объемам переработки. Но возможно, в этом году мы увеличим объем переработки по сравнению с прошлым годом", - сказал он. "Газпром нефть" в 2022 году переработала более 41 миллиона тонн нефти. При этом показатель за предыдущие два года не раскрывался, однако Дюков сообщал, что объем в 2023 году увеличится, а в 2024 году нефтепереработка вырастет до рекордного уровня. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://1prime.ru/20250318/neft-855878253.html

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нефть, александр дюков, газпром, нефтепереработка