https://1prime.ru/20250318/neftepererabotka-855878387.html
В "Газпром нефти" оценили потенциальные объемы нефтепереработки в 2025 году
В "Газпром нефти" оценили потенциальные объемы нефтепереработки в 2025 году - 18.03.2025, ПРАЙМ
В "Газпром нефти" оценили потенциальные объемы нефтепереработки в 2025 году
Нефтепереработка "Газпром нефти" в 2025 году будет не ниже рекордного уровня 2024 года или превысит его, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T14:10+0300
2025-03-18T14:10+0300
2025-03-18T14:10+0300
энергетика
нефть
александр дюков
газпром
нефтепереработка
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/64/837226455_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_b6a5ff1d744e43d050dad0534371eb26.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Нефтепереработка "Газпром нефти" в 2025 году будет не ниже рекордного уровня 2024 года или превысит его, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах съезда РСПП. "Переработка в 2025 году будет не ниже уровня прошлого года. При этом прошлый год у нас был рекордный по объемам переработки. Но возможно, в этом году мы увеличим объем переработки по сравнению с прошлым годом", - сказал он. "Газпром нефть" в 2022 году переработала более 41 миллиона тонн нефти. При этом показатель за предыдущие два года не раскрывался, однако Дюков сообщал, что объем в 2023 году увеличится, а в 2024 году нефтепереработка вырастет до рекордного уровня. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://1prime.ru/20250318/neft-855878253.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/64/837226455_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_d69f321640dadcbdd1d8e1a5baebe757.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, александр дюков, газпром, нефтепереработка
Энергетика, Нефть, Александр Дюков, Газпром, нефтепереработка
В "Газпром нефти" оценили потенциальные объемы нефтепереработки в 2025 году
Дюков: нефтепереработка "Газпром нефти" в 2025 году будет не ниже рекорда 2024 года
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Нефтепереработка "Газпром нефти" в 2025 году будет не ниже рекордного уровня 2024 года или превысит его, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах съезда РСПП.
"Переработка в 2025 году будет не ниже уровня прошлого года. При этом прошлый год у нас был рекордный по объемам переработки. Но возможно, в этом году мы увеличим объем переработки по сравнению с прошлым годом", - сказал он.
"Газпром нефть" в 2022 году переработала более 41 миллиона тонн нефти. При этом показатель за предыдущие два года не раскрывался, однако Дюков сообщал, что объем в 2023 году увеличится, а в 2024 году нефтепереработка вырастет до рекордного уровня.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
В "Газпром нефти" планируют нарастить добычу нефти с апреля в рамках ОПЕК+