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Новак сообщил об ожидаемых объемах добычи нефти в России в 2025 году - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Новак сообщил об ожидаемых объемах добычи нефти в России в 2025 году
Новак сообщил об ожидаемых объемах добычи нефти в России в 2025 году - 18.03.2025, ПРАЙМ
Новак сообщил об ожидаемых объемах добычи нефти в России в 2025 году
Добыча нефти в России в 2025 году ожидается на уровне 515-520 миллионов тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах съезда РСПП. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T13:19+0300
2025-03-18T13:19+0300
энергетика
нефть
россия
александр новак
рспп
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в 2025 году ожидается на уровне 515-520 миллионов тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах съезда РСПП. "В районе 515-520 миллионов тонн", - ответил он на вопрос об ожидаемом объеме добычи нефти в России в 2025 году. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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нефть, россия, александр новак, рспп
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, Александр Новак, РСПП
13:19 18.03.2025
 
Новак сообщил об ожидаемых объемах добычи нефти в России в 2025 году

Новак: добыча нефти в России в 2025 году ожидается в районе 515-520 миллионов тонн

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "РЭН-2023" в Москве
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в 2025 году ожидается на уровне 515-520 миллионов тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах съезда РСПП.
"В районе 515-520 миллионов тонн", - ответил он на вопрос об ожидаемом объеме добычи нефти в России в 2025 году.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
Новак отметил потенциал инфраструктуры для поставок российского газа
14 марта, 12:02
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯАлександр НовакРСПП
 
 
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