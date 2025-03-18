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Новак сообщил об ожидаемых объемах добычи нефти в России в 2025 году

Новак сообщил об ожидаемых объемах добычи нефти в России в 2025 году - 18.03.2025, ПРАЙМ

Новак сообщил об ожидаемых объемах добычи нефти в России в 2025 году

Добыча нефти в России в 2025 году ожидается на уровне 515-520 миллионов тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах съезда РСПП. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T13:19+0300

2025-03-18T13:19+0300

2025-03-18T13:19+0300

энергетика

нефть

россия

александр новак

рспп

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в 2025 году ожидается на уровне 515-520 миллионов тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах съезда РСПП. "В районе 515-520 миллионов тонн", - ответил он на вопрос об ожидаемом объеме добычи нефти в России в 2025 году. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://1prime.ru/20250314/gaz-855786650.html

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нефть, россия, александр новак, рспп