https://1prime.ru/20250318/npz-855877467.html

Новак отметил штатную работу российских НПЗ после атак беспилотников

Новак отметил штатную работу российских НПЗ после атак беспилотников - 18.03.2025, ПРАЙМ

Новак отметил штатную работу российских НПЗ после атак беспилотников

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) работают штатно после атак беспилотников, внутренний рынок в полном объеме обеспечен нефтепродуктами, сообщил... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T13:41+0300

2025-03-18T13:41+0300

2025-03-18T13:41+0300

энергетика

александр новак

нефть

россия

нпз

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) работают штатно после атак беспилотников, внутренний рынок в полном объеме обеспечен нефтепродуктами, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Наши нефтеперерабатывающие заводы работают штатно, внутренний рынок обеспечен в полном объеме нефтепродуктами. Мы видим это по состоянию биржевого рынка, цены достаточно низкие и стабильные", - сказал Новак журналистам на полях съезда РСПП в ответ на вопрос, насколько устойчива нефтеперерабатывающая отрасль РФ в условиях атак на заводы. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://1prime.ru/20250318/neftepererabotka-855877339.html

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александр новак, нефть, россия, нпз