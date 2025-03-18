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Новак отметил штатную работу российских НПЗ после атак беспилотников
Новак отметил штатную работу российских НПЗ после атак беспилотников - 18.03.2025, ПРАЙМ
Новак отметил штатную работу российских НПЗ после атак беспилотников
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) работают штатно после атак беспилотников, внутренний рынок в полном объеме обеспечен нефтепродуктами, сообщил... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T13:41+0300
2025-03-18T13:41+0300
2025-03-18T13:41+0300
энергетика
александр новак
нефть
россия
нпз
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) работают штатно после атак беспилотников, внутренний рынок в полном объеме обеспечен нефтепродуктами, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Наши нефтеперерабатывающие заводы работают штатно, внутренний рынок обеспечен в полном объеме нефтепродуктами. Мы видим это по состоянию биржевого рынка, цены достаточно низкие и стабильные", - сказал Новак журналистам на полях съезда РСПП в ответ на вопрос, насколько устойчива нефтеперерабатывающая отрасль РФ в условиях атак на заводы. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://1prime.ru/20250318/neftepererabotka-855877339.html
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александр новак, нефть, россия, нпз
Энергетика, Александр Новак, Нефть, РОССИЯ, НПЗ
Новак отметил штатную работу российских НПЗ после атак беспилотников
Новак: несмотря на атаки беспилотников, НПЗ в России работают штатно
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) работают штатно после атак беспилотников, внутренний рынок в полном объеме обеспечен нефтепродуктами, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Наши нефтеперерабатывающие заводы работают штатно, внутренний рынок обеспечен в полном объеме нефтепродуктами. Мы видим это по состоянию биржевого рынка, цены достаточно низкие и стабильные", - сказал Новак журналистам на полях съезда РСПП в ответ на вопрос, насколько устойчива нефтеперерабатывающая отрасль РФ в условиях атак на заводы.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Новак оценил перспективы роста нефтепереработки в России в 2025 году