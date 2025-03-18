https://1prime.ru/20250318/posolstvo-855893763.html

От посольства США в Москве убирают знаки "Z", "O" и "V", чтобы почистить

От посольства США в Москве убирают знаки "Z", "O" и "V", чтобы почистить - 18.03.2025, ПРАЙМ

От посольства США в Москве убирают знаки "Z", "O" и "V", чтобы почистить

От здания посольства США в Москве стали убирать патриотические знаки в виде латинских букв "Z", "O" и "V", а также надписи "Сила v правде" и другие. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T23:16+0300

2025-03-18T23:16+0300

2025-03-18T23:22+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. От здания посольства США в Москве стали убирать патриотические знаки в виде латинских букв "Z", "O" и "V", а также надписи "Сила v правде" и другие.Это произошло сразу после разговора руководителей России и Сосдененных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп. При этом рабочие, объясняя свои действия, обещают помыть предметы и вернуть символику на следующий день. Как передаёт корреспондент РИА Новости, рабочие демонтируют всю патриотическую символику и грузят в автомобили. Во вторник Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалось урегулирование на Украине, а также сотрудничество двух стран.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в патриотической символике у диппредставительства "лампочки меняют, чтобы виднее было"."И про буквы перед американским посольством. Лампочки меняют. Чтобы виднее было", - написала она в своем Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250318/tramp-855892883.html

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украина, владимир путин, дональд трамп, россия, сша