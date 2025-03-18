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От посольства США в Москве убирают знаки "Z", "O" и "V", чтобы почистить - 18.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250318/posolstvo-855893763.html
От посольства США в Москве убирают знаки "Z", "O" и "V", чтобы почистить
От посольства США в Москве убирают знаки "Z", "O" и "V", чтобы почистить - 18.03.2025, ПРАЙМ
От посольства США в Москве убирают знаки "Z", "O" и "V", чтобы почистить
От здания посольства США в Москве стали убирать патриотические знаки в виде латинских букв "Z", "O" и "V", а также надписи "Сила v правде" и другие. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T23:16+0300
2025-03-18T23:22+0300
спецоперация на украине
украина
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. От здания посольства США в Москве стали убирать патриотические знаки в виде латинских букв "Z", "O" и "V", а также надписи "Сила v правде" и другие.Это произошло сразу после разговора руководителей России и Сосдененных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп. При этом рабочие, объясняя свои действия, обещают помыть предметы и вернуть символику на следующий день. Как передаёт корреспондент РИА Новости, рабочие демонтируют всю патриотическую символику и грузят в автомобили. Во вторник Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалось урегулирование на Украине, а также сотрудничество двух стран.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в патриотической символике у диппредставительства "лампочки меняют, чтобы виднее было"."И про буквы перед американским посольством. Лампочки меняют. Чтобы виднее было", - написала она в своем Telegram-канале.
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украина, владимир путин, дональд трамп, россия, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, РОССИЯ, США
23:16 18.03.2025 (обновлено: 23:22 18.03.2025)
 
От посольства США в Москве убирают знаки "Z", "O" и "V", чтобы почистить

От посольства США в Москве убирают знаки "Z", "O" и "V", чтобы почистить и вернуть позже

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк" Флаг США
 Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. От здания посольства США в Москве стали убирать патриотические знаки в виде латинских букв "Z", "O" и "V", а также надписи "Сила v правде" и другие.
Это произошло сразу после разговора руководителей России и Сосдененных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп. При этом рабочие, объясняя свои действия, обещают помыть предметы и вернуть символику на следующий день.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, рабочие демонтируют всю патриотическую символику и грузят в автомобили.
Во вторник Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалось урегулирование на Украине, а также сотрудничество двух стран.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
Трамп: ни Путин, ни Зеленский не хотят продолжения конфликта на Украине
22:10
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в патриотической символике у диппредставительства "лампочки меняют, чтобы виднее было".
"И про буквы перед американским посольством. Лампочки меняют. Чтобы виднее было", - написала она в своем Telegram-канале.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ПутинДональд ТрампРОССИЯСША
 
 
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