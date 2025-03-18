https://1prime.ru/20250318/razgovor-855891860.html
Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики на Украине
Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики на Украине - 18.03.2025, ПРАЙМ
Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики на Украине
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом. В частности, по итогам беседы была достигнута договоренность о временном... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T20:26+0300
2025-03-18T20:26+0300
2025-03-18T20:42+0300
спецоперация на украине
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом. В частности, по итогам беседы была достигнута договоренность о временном прекращении на взаимной основе ударов по объектам энергетической инфраструктуры сроком на 30 дней, сообщает Кремль.Как отмечается, лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Путин выразил признательность Трампу за "стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь"."Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнёрами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности", - говорится в сообщении.В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия – с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договорённости. "Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершённые украинскими боевиками против гражданского населения Курской области", - указывается в релизе.Подчеркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путём – должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.В связи с недавним обращением Трампа сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.В ходе беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду, сообщает Кремль."Также конструктивно президент России отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Чёрного моря. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности", - указывается в сообщении.Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными – 175 на 175 человек. Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях.Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учётом вышеупомянутых предложений президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы.Путин и Трамп затронули и другие вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений. Один из позитивных примеров – солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта.Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсуждён ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.Кроме того, Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.Президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам.
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владимир путин, дональд трамп
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики на Украине
Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики Украины после беседы с Трампом
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом. В частности, по итогам беседы была достигнута договоренность о временном прекращении на взаимной основе ударов по объектам энергетической инфраструктуры сроком на 30 дней, сообщает Кремль.
Как отмечается, лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Путин выразил признательность Трампу за "стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь".
"Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнёрами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности", - говорится в сообщении.
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В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия – с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договорённости. "Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершённые украинскими боевиками против гражданского населения Курской области", - указывается в релизе.
Подчеркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путём – должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.
В связи с недавним обращением Трампа сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.
В ходе беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду, сообщает Кремль.
"Также конструктивно президент России отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Чёрного моря. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности", - указывается в сообщении.
Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными – 175 на 175 человек. Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях.
Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учётом вышеупомянутых предложений президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы.
Путин и Трамп затронули и другие вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений. Один из позитивных примеров – солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта.
Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсуждён ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.
Кроме того, Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.
Президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам.