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Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики на Украине - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики на Украине
Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики на Украине - 18.03.2025, ПРАЙМ
Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики на Украине
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом. В частности, по итогам беседы была достигнута договоренность о временном... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T20:26+0300
2025-03-18T20:42+0300
спецоперация на украине
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом. В частности, по итогам беседы была достигнута договоренность о временном прекращении на взаимной основе ударов по объектам энергетической инфраструктуры сроком на 30 дней, сообщает Кремль.Как отмечается, лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Путин выразил признательность Трампу за "стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь"."Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнёрами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности", - говорится в сообщении.В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия – с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договорённости. "Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершённые украинскими боевиками против гражданского населения Курской области", - указывается в релизе.Подчеркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путём – должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.В связи с недавним обращением Трампа сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.В ходе беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду, сообщает Кремль."Также конструктивно президент России отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Чёрного моря. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности", - указывается в сообщении.Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными – 175 на 175 человек. Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях.Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учётом вышеупомянутых предложений президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы.Путин и Трамп затронули и другие вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений. Один из позитивных примеров – солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта.Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсуждён ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.Кроме того, Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.Президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам.
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владимир путин, дональд трамп
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Дональд Трамп
20:26 18.03.2025 (обновлено: 20:42 18.03.2025)
 
Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики на Украине

Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики Украины после беседы с Трампом

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВстреча Путина и Трампа в Осаке
Встреча Путина и Трампа в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом. В частности, по итогам беседы была достигнута договоренность о временном прекращении на взаимной основе ударов по объектам энергетической инфраструктуры сроком на 30 дней, сообщает Кремль.
Как отмечается, лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Путин выразил признательность Трампу за "стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь".
"Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнёрами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности", - говорится в сообщении.
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В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия – с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договорённости. "Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершённые украинскими боевиками против гражданского населения Курской области", - указывается в релизе.
Подчеркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путём – должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.
В связи с недавним обращением Трампа сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.
В ходе беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду, сообщает Кремль.
"Также конструктивно президент России отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Чёрного моря. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности", - указывается в сообщении.
Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными – 175 на 175 человек. Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях.
Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учётом вышеупомянутых предложений президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы.
Путин и Трамп затронули и другие вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений. Один из позитивных примеров – солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта.
Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсуждён ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.
Кроме того, Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.
Президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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