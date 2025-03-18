https://1prime.ru/20250318/renault-855876290.html

"Ростех" допустил возврат Renault в капитал "АвтоВАЗА"

"Ростех" допустил возврат Renault в капитал "АвтоВАЗА" - 18.03.2025, ПРАЙМ

"Ростех" допустил возврат Renault в капитал "АвтоВАЗА"

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов допускает возможность возвращения французского концерна Renault в капитал "АвтоВАЗа", но никаких переговоров по... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T13:09+0300

2025-03-18T13:09+0300

2025-03-18T13:09+0300

россия

сергей чемезов

renault

автоваз

ростех

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83407/47/834074747_0:0:3159:1777_1920x0_80_0_0_b209841901f47177afb3970858dad1ef.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов допускает возможность возвращения французского концерна Renault в капитал "АвтоВАЗа", но никаких переговоров по этому поводу пока нет. "Да нет, почему? Это не пройденный этап. Конечно, это необходимо - возвращаться. Если они согласятся на это… Нет, пока нет никаких переговоров", - сказал Чемезов журналистам в кулуарах ежегодного съезда РСПП. Renault весной 2022 года передал в госсобственность РФ в рамках символической "сделки за рубль" 67,69% акций "АвтоВАЗа" (сейчас - у ФГУП "НАМИ") и 100% завода "Рено Россия" (у правительства Москвы). При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп Renault своей доли в "АвтоВАЗе" в течение шести лет. Генеральный директор Renault Лука де Мео в феврале говорил, что компания не исключает возвращения в Россию. При этом мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на слова главы Renault, отметив, что ему тут "вряд ли что-то светит". А президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов говорил, что завод может сам эффективно развиваться и обеспечивать технологический суверенитет отрасли, не ждет обратно бывшего акционера. Президент России Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в страну иностранных компаний, указывал, что нужно отнестись к этому самым внимательным образом, чтобы не утратить приобретенный потенциал. В свою очередь первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://1prime.ru/20250227/avtovaz-855322442.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сергей чемезов, renault, автоваз, ростех, авто