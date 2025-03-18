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Москвичам рекомендуют не спешить менять зимнюю резину на летнюю - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Москвичам рекомендуют не спешить менять зимнюю резину на летнюю
Москвичам рекомендуют не спешить менять зимнюю резину на летнюю - 18.03.2025, ПРАЙМ
Москвичам рекомендуют не спешить менять зимнюю резину на летнюю
Департамент транспорта столицы рекомендовал москвичам не торопиться менять зимнюю резину на летнюю, поскольку ночью температура опускается ниже 0 градусов. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T09:39+0300
2025-03-18T09:39+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Департамент транспорта столицы рекомендовал москвичам не торопиться менять зимнюю резину на летнюю, поскольку ночью температура опускается ниже 0 градусов. "ЦОДД рекомендует водителям не торопиться со сменой зимней резины на летнюю. В утренние и ночные часы температура опускается ниже 0 градусов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что летняя резина дубеет в холод, теряет сцепление с дорогой, но размягчается при повышении температуры. В то же время зимняя резина остается мягкой в холодное время, но теряет сцепление и изнашивается при температуре больше плюс 15 градусов. "Мы настоятельно рекомендуем водителям переходить с зимней резины на летнюю, только когда среднесуточная температура будет выше 5–6 градусов. Это поможет сделать ваши поездки безопаснее и избежать аварий на дороге", - приводится в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
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москва, дептранс, шины, автомобильные шины, зимние шины, авто
МОСКВА, дептранс, шины, автомобильные шины, зимние шины, Авто
09:39 18.03.2025
 
Москвичам рекомендуют не спешить менять зимнюю резину на летнюю

Дептранс: из-за ночных холодов лучше повременить со сменой зимней резины

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота автосервиса
Работа автосервиса - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Департамент транспорта столицы рекомендовал москвичам не торопиться менять зимнюю резину на летнюю, поскольку ночью температура опускается ниже 0 градусов.
"ЦОДД рекомендует водителям не торопиться со сменой зимней резины на летнюю. В утренние и ночные часы температура опускается ниже 0 градусов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что летняя резина дубеет в холод, теряет сцепление с дорогой, но размягчается при повышении температуры. В то же время зимняя резина остается мягкой в холодное время, но теряет сцепление и изнашивается при температуре больше плюс 15 градусов.
"Мы настоятельно рекомендуем водителям переходить с зимней резины на летнюю, только когда среднесуточная температура будет выше 5–6 градусов. Это поможет сделать ваши поездки безопаснее и избежать аварий на дороге", - приводится в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
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