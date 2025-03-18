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Москвичам рекомендуют не спешить менять зимнюю резину на летнюю

Москвичам рекомендуют не спешить менять зимнюю резину на летнюю - 18.03.2025, ПРАЙМ

Москвичам рекомендуют не спешить менять зимнюю резину на летнюю

Департамент транспорта столицы рекомендовал москвичам не торопиться менять зимнюю резину на летнюю, поскольку ночью температура опускается ниже 0 градусов. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T09:39+0300

2025-03-18T09:39+0300

2025-03-18T09:39+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Департамент транспорта столицы рекомендовал москвичам не торопиться менять зимнюю резину на летнюю, поскольку ночью температура опускается ниже 0 градусов. "ЦОДД рекомендует водителям не торопиться со сменой зимней резины на летнюю. В утренние и ночные часы температура опускается ниже 0 градусов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что летняя резина дубеет в холод, теряет сцепление с дорогой, но размягчается при повышении температуры. В то же время зимняя резина остается мягкой в холодное время, но теряет сцепление и изнашивается при температуре больше плюс 15 градусов. "Мы настоятельно рекомендуем водителям переходить с зимней резины на летнюю, только когда среднесуточная температура будет выше 5–6 градусов. Это поможет сделать ваши поездки безопаснее и избежать аварий на дороге", - приводится в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

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