https://1prime.ru/20250318/rubio-855893918.html
Рубио прокомментировал разговор Путина и Трампа
Рубио прокомментировал разговор Путина и Трампа - 18.03.2025, ПРАЙМ
Рубио прокомментировал разговор Путина и Трампа
Президент США Дональд Трамп вновь берет на себя лидирующую роль в деле достижения мира, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио, комментируя состоявшиеся... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T23:39+0300
2025-03-18T23:39+0300
2025-03-18T23:39+0300
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ВАШИНГТОН, 18 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вновь берет на себя лидирующую роль в деле достижения мира, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио, комментируя состоявшиеся переговоры американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. "Президент вновь прокладывает путь к миру", - написал Рубио в соцсети X, комментируя заявление Трампа по итогам его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Трамп сообщил, что провел "очень хороший и продуктивный" телефонный разговор с Путиным, в ходе которого стороны договорились о немедленном прекращении огня на Украине в отношении объектов энергоструктуры. Американский лидер заявил, что будет оперативно работать с российской стороной над достижением полного прекращения огня и окончанием конфликта на Украине, подчеркнув, что "ни Путин, ни Зеленский не хотят его продолжения". Как отметил Трамп, процесс продвижения к мирному соглашению уже "полностью запущен" и, "ради человечества", стороны надеются завершить его в ближайшее время.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Марк Рубио, США
Рубио прокомментировал разговор Путина и Трампа
Рубио о разговоре президентов России и США: Трамп вновь прокладывает путь к миру
ВАШИНГТОН, 18 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вновь берет на себя лидирующую роль в деле достижения мира, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио, комментируя состоявшиеся переговоры американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.
"Президент вновь прокладывает путь к миру", - написал Рубио в соцсети X, комментируя заявление Трампа по итогам его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Трамп сообщил, что провел "очень хороший и продуктивный" телефонный разговор с Путиным, в ходе которого стороны договорились о немедленном прекращении огня на Украине в отношении объектов энергоструктуры. Американский лидер заявил, что будет оперативно работать с российской стороной над достижением полного прекращения огня и окончанием конфликта на Украине, подчеркнув, что "ни Путин, ни Зеленский не хотят его продолжения".
Как отметил Трамп, процесс продвижения к мирному соглашению уже "полностью запущен" и, "ради человечества", стороны надеются завершить его в ближайшее время.
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