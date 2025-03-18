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Рубио прокомментировал разговор Путина и Трампа - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Рубио прокомментировал разговор Путина и Трампа
Рубио прокомментировал разговор Путина и Трампа - 18.03.2025, ПРАЙМ
Рубио прокомментировал разговор Путина и Трампа
Президент США Дональд Трамп вновь берет на себя лидирующую роль в деле достижения мира, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио, комментируя состоявшиеся... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T23:39+0300
2025-03-18T23:39+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир путин
дональд трамп
марк рубио
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ВАШИНГТОН, 18 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вновь берет на себя лидирующую роль в деле достижения мира, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио, комментируя состоявшиеся переговоры американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. "Президент вновь прокладывает путь к миру", - написал Рубио в соцсети X, комментируя заявление Трампа по итогам его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Трамп сообщил, что провел "очень хороший и продуктивный" телефонный разговор с Путиным, в ходе которого стороны договорились о немедленном прекращении огня на Украине в отношении объектов энергоструктуры. Американский лидер заявил, что будет оперативно работать с российской стороной над достижением полного прекращения огня и окончанием конфликта на Украине, подчеркнув, что "ни Путин, ни Зеленский не хотят его продолжения". Как отметил Трамп, процесс продвижения к мирному соглашению уже "полностью запущен" и, "ради человечества", стороны надеются завершить его в ближайшее время.
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россия, украина, владимир путин, дональд трамп, марк рубио, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Марк Рубио, США
23:39 18.03.2025
 
Рубио прокомментировал разговор Путина и Трампа

Рубио о разговоре президентов России и США: Трамп вновь прокладывает путь к миру

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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ВАШИНГТОН, 18 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вновь берет на себя лидирующую роль в деле достижения мира, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио, комментируя состоявшиеся переговоры американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.
"Президент вновь прокладывает путь к миру", - написал Рубио в соцсети X, комментируя заявление Трампа по итогам его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Трамп сообщил, что провел "очень хороший и продуктивный" телефонный разговор с Путиным, в ходе которого стороны договорились о немедленном прекращении огня на Украине в отношении объектов энергоструктуры. Американский лидер заявил, что будет оперативно работать с российской стороной над достижением полного прекращения огня и окончанием конфликта на Украине, подчеркнув, что "ни Путин, ни Зеленский не хотят его продолжения".
Как отметил Трамп, процесс продвижения к мирному соглашению уже "полностью запущен" и, "ради человечества", стороны надеются завершить его в ближайшее время.
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
Косачев прокомментировал диалог Путин и Трампа
Вчера, 21:45
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВладимир ПутинДональд ТрампМарк РубиоСША
 
 
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