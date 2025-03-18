https://1prime.ru/20250318/toyota-855870449.html
В России стартовали продажи нового гибридного Toyota Alphard. Очень дорого
В России стартовали продажи нового гибридного Toyota Alphard. Очень дорого - 18.03.2025, ПРАЙМ
В России стартовали продажи нового гибридного Toyota Alphard. Очень дорого
В России начались продажи гибридной версии минивэна Toyota Alphard 2025 модельного года, сообщает портал Speedme. Стоимость новинки стартует от 13,3 миллиона... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T09:16+0300
2025-03-18T09:16+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. В России начались продажи гибридной версии минивэна Toyota Alphard 2025 модельного года, сообщает портал Speedme. Стоимость новинки стартует от 13,3 миллиона рублей, и она уже доступна у официальных дилеров. В частности, в Самаре этот автомобиль можно приобрести за 13 300 000 рублей.Согласно данным портала, модель оснащена гибридной силовой установкой, в состав которой входит 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 190 л.с., электрический полный привод и бесступенчатая трансмиссия. Такая комбинация обеспечивает плавное движение и экономичный расход топлива. Запас хода на электротяге достигает 73 км, что делает минивэн удобным для городских поездок.Кроме того, внешне Toyota Alphard 2025 получил обновленный дизайн с массивной радиаторной решеткой, светодиодными фарами и 19-дюймовыми легкосплавными дисками, отмечает Speedme. В салоне используются премиальные материалы, включая кожаную отделку, деревянные вставки и потолок из Ultrasuede. Минивэн рассчитан на семь человек, при этом пассажиры второго ряда могут воспользоваться комфортабельными капитанскими креслами с функцией подогрева и вентиляции. Атмосферу уюта дополняют панорамные окна и декоративная подсветка.Модель оборудована современными системами безопасности, среди которых система удержания в полосе, система предотвращения столкновений, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. Из дополнительных опций Speedme выделил цифровую приборную панель, мультимедийную систему с голосовым управлением, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, а также электрорегулировку сидений и рулевого колеса.По оценке портала, Toyota Alphard 2025 подтверждает статус одного из самых передовых и комфортных минивэнов бизнес-класса, сочетая премиальное оснащение и современные гибридные технологии.
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бизнес, технологии, россия, toyota, авто, продажа автомобилей
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Toyota, Авто, продажа автомобилей
В России стартовали продажи нового гибридного Toyota Alphard. Очень дорого
Цены на Toyota Alphard на российском рынке стартуют от 13,3 миллионов рублей
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ.
В России начались продажи гибридной версии минивэна Toyota Alphard 2025 модельного года, сообщает портал Speedme
. Стоимость новинки стартует от 13,3 миллиона рублей, и она уже доступна у официальных дилеров. В частности, в Самаре этот автомобиль можно приобрести за 13 300 000 рублей.
Согласно данным портала, модель оснащена гибридной силовой установкой, в состав которой входит 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 190 л.с., электрический полный привод и бесступенчатая трансмиссия. Такая комбинация обеспечивает плавное движение и экономичный расход топлива. Запас хода на электротяге достигает 73 км, что делает минивэн удобным для городских поездок.
Кроме того, внешне Toyota Alphard 2025 получил обновленный дизайн с массивной радиаторной решеткой, светодиодными фарами и 19-дюймовыми легкосплавными дисками, отмечает Speedme. В салоне используются премиальные материалы, включая кожаную отделку, деревянные вставки и потолок из Ultrasuede. Минивэн рассчитан на семь человек, при этом пассажиры второго ряда могут воспользоваться комфортабельными капитанскими креслами с функцией подогрева и вентиляции. Атмосферу уюта дополняют панорамные окна и декоративная подсветка.
Модель оборудована современными системами безопасности, среди которых система удержания в полосе, система предотвращения столкновений, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. Из дополнительных опций Speedme выделил цифровую приборную панель, мультимедийную систему с голосовым управлением, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, а также электрорегулировку сидений и рулевого колеса.
По оценке портала, Toyota Alphard 2025 подтверждает статус одного из самых передовых и комфортных минивэнов бизнес-класса, сочетая премиальное оснащение и современные гибридные технологии.
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