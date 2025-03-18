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Дмитриев: команда Трампа налаживает диалог с РФ после политики Байдена

Дмитриев: команда Трампа налаживает диалог с РФ после политики Байдена - 18.03.2025, ПРАЙМ

Дмитриев: команда Трампа налаживает диалог с РФ после политики Байдена

Администрация экс-президента США Джо Байдена много сделала для разрушения отношений с Россией, а нынешняя администрация Дональда Трампа нацелена на диалог,... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T14:35+0300

2025-03-18T14:35+0300

2025-03-18T14:35+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Администрация экс-президента США Джо Байдена много сделала для разрушения отношений с Россией, а нынешняя администрация Дональда Трампа нацелена на диалог, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мы видим, что администрация президента Байдена очень много сделала для того, чтобы разрушить отношения с Россией, попытаться нанести, неудачно, России стратегическое поражение. И безусловно, то, что делает администрация Трампа, это налаживает диалог", - сказал Дмитриев в кулуарах съезда РСПП. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

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рспп, джо байден, дональд трамп, кирилл дмитриев, рф, сша