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Дмитриев: команда Трампа налаживает диалог с РФ после политики Байдена
Дмитриев: команда Трампа налаживает диалог с РФ после политики Байдена - 18.03.2025, ПРАЙМ
Дмитриев: команда Трампа налаживает диалог с РФ после политики Байдена
Администрация экс-президента США Джо Байдена много сделала для разрушения отношений с Россией, а нынешняя администрация Дональда Трампа нацелена на диалог,... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T14:35+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Администрация экс-президента США Джо Байдена много сделала для разрушения отношений с Россией, а нынешняя администрация Дональда Трампа нацелена на диалог, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мы видим, что администрация президента Байдена очень много сделала для того, чтобы разрушить отношения с Россией, попытаться нанести, неудачно, России стратегическое поражение. И безусловно, то, что делает администрация Трампа, это налаживает диалог", - сказал Дмитриев в кулуарах съезда РСПП. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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Экономика, РСПП, Джо Байден, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, РФ, США
Дмитриев: команда Трампа налаживает диалог с РФ после политики Байдена
Дмитриев: команда Трампа налаживает диалог с РФ после попыток Байдена разрушить отношения
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Администрация экс-президента США Джо Байдена много сделала для разрушения отношений с Россией, а нынешняя администрация Дональда Трампа нацелена на диалог, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы видим, что администрация президента Байдена очень много сделала для того, чтобы разрушить отношения с Россией, попытаться нанести, неудачно, России стратегическое поражение. И безусловно, то, что делает администрация Трампа, это налаживает диалог", - сказал Дмитриев в кулуарах съезда РСПП.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Глава РФПИ Дмитриев высказался о сотрудничестве России и США в Арктике