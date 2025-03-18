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Дмитриев: команда Трампа налаживает диалог с РФ после политики Байдена - 18.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250318/tramp-855879230.html
Дмитриев: команда Трампа налаживает диалог с РФ после политики Байдена
Дмитриев: команда Трампа налаживает диалог с РФ после политики Байдена - 18.03.2025, ПРАЙМ
Дмитриев: команда Трампа налаживает диалог с РФ после политики Байдена
Администрация экс-президента США Джо Байдена много сделала для разрушения отношений с Россией, а нынешняя администрация Дональда Трампа нацелена на диалог,... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T14:35+0300
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экономика
рспп
джо байден
дональд трамп
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Администрация экс-президента США Джо Байдена много сделала для разрушения отношений с Россией, а нынешняя администрация Дональда Трампа нацелена на диалог, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мы видим, что администрация президента Байдена очень много сделала для того, чтобы разрушить отношения с Россией, попытаться нанести, неудачно, России стратегическое поражение. И безусловно, то, что делает администрация Трампа, это налаживает диалог", - сказал Дмитриев в кулуарах съезда РСПП. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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рспп, джо байден, дональд трамп, кирилл дмитриев, рф, сша
Экономика, РСПП, Джо Байден, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, РФ, США
14:35 18.03.2025
 
Дмитриев: команда Трампа налаживает диалог с РФ после политики Байдена

Дмитриев: команда Трампа налаживает диалог с РФ после попыток Байдена разрушить отношения

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк#Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
#Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Администрация экс-президента США Джо Байдена много сделала для разрушения отношений с Россией, а нынешняя администрация Дональда Трампа нацелена на диалог, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы видим, что администрация президента Байдена очень много сделала для того, чтобы разрушить отношения с Россией, попытаться нанести, неудачно, России стратегическое поражение. И безусловно, то, что делает администрация Трампа, это налаживает диалог", - сказал Дмитриев в кулуарах съезда РСПП.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
% Айсберг - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
Глава РФПИ Дмитриев высказался о сотрудничестве России и США в Арктике
8 марта, 19:14
 
ЭкономикаРСППДжо БайденДональд ТрампКирилл ДмитриевРФСША
 
 
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