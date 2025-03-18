https://1prime.ru/20250318/tramp-855886926.html

Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине, заявили в Белом доме

Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине, заявили в Белом доме - 18.03.2025, ПРАЙМ

Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине, заявили в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перед телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным "серьезно" настроен на достижение мира на... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T17:28+0300

2025-03-18T17:28+0300

2025-03-18T17:28+0300

спецоперация на украине

владимир путин

дональд трамп

белый дом

украина

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перед телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным "серьезно" настроен на достижение мира на Украине, сообщил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс в комментарии телеканалу NewsNation."Президент Путин уважает президента Трампа, потому что понимает, с кем имеет дело. Трамп во второй раз стал президентом США, ранее у них были очень хорошие рабочие отношения, они уважали друг друга", - подчеркнул Филдс.По его словам, президент "настроен серьезно и, в конечном счете, он хочет добиться мира, что, вероятно, ему удастся сделать за очень короткий промежуток времени".Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что разговор глав двух государств пройдет с 16.00 до 18.00 мск во вторник. Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением Вашингтона прекратить боевые действия на Украине, однако это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса. По словам российского президента, украинской стороне выгодно достичь перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, которая вторглась на территорию РФ. Путин убежден, что Киев должен был настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, глава государства отметил, что имеются вопросы, которые требуют кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, президент РФ поставил вопрос, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Киева в ходе предлагаемого перемирия. Президент также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин при этом не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.

https://1prime.ru/20250318/peskov-855877065.html

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владимир путин, дональд трамп, белый дом, украина