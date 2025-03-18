https://1prime.ru/20250318/tramp-855892883.html

Трамп: ни Путин, ни Зеленский не хотят продолжения конфликта на Украине

Трамп: ни Путин, ни Зеленский не хотят продолжения конфликта на Украине - 18.03.2025, ПРАЙМ

Трамп: ни Путин, ни Зеленский не хотят продолжения конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин и Владимир Зеленский заинтересованы в окончании вооруженного... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T22:10+0300

2025-03-18T22:10+0300

2025-03-18T22:11+0300

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ВАШИНГТОН, 18 мар – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин и Владимир Зеленский заинтересованы в окончании вооруженного противостояния. "Тысячи солдат погибают, и и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы положить этому конец", – написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social. По словам Трампа, он намерен оперативно работать с Путиным ради достижения полного прекращения огня и завершения вооруженного конфликта "Этот процесс уже в полной мере запущен, и, надеюсь, ради человечества, мы доведем дело до конца", – подчеркнул Трамп.Как заявил Трамп, процесс достижения мира между Россией и Украиной "запущен в полной мере" и выразил уверенность в том, что это приведет к окончанию конфликта."Этот процесс уже в полной мере запущен, и, надеюсь, ради человечества, мы доведем дело до конца", - отметил президент США.

https://1prime.ru/20250318/kosachev-855892584.html

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дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сша, украина, россия