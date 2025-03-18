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Трамп: ни Путин, ни Зеленский не хотят продолжения конфликта на Украине - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Трамп: ни Путин, ни Зеленский не хотят продолжения конфликта на Украине
Трамп: ни Путин, ни Зеленский не хотят продолжения конфликта на Украине - 18.03.2025, ПРАЙМ
Трамп: ни Путин, ни Зеленский не хотят продолжения конфликта на Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин и Владимир Зеленский заинтересованы в окончании вооруженного... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T22:10+0300
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ВАШИНГТОН, 18 мар – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин и Владимир Зеленский заинтересованы в окончании вооруженного противостояния. "Тысячи солдат погибают, и и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы положить этому конец", – написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social. По словам Трампа, он намерен оперативно работать с Путиным ради достижения полного прекращения огня и завершения вооруженного конфликта "Этот процесс уже в полной мере запущен, и, надеюсь, ради человечества, мы доведем дело до конца", – подчеркнул Трамп.Как заявил Трамп, процесс достижения мира между Россией и Украиной "запущен в полной мере" и выразил уверенность в том, что это приведет к окончанию конфликта."Этот процесс уже в полной мере запущен, и, надеюсь, ради человечества, мы доведем дело до конца", - отметил президент США.
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дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сша, украина, россия
Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, США, УКРАИНА, РОССИЯ
22:10 18.03.2025 (обновлено: 22:11 18.03.2025)
 
Трамп: ни Путин, ни Зеленский не хотят продолжения конфликта на Украине

Трамп заявил, что ни Путин, ни Зеленский не хотят продолжения конфликта на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 18 мар – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин и Владимир Зеленский заинтересованы в окончании вооруженного противостояния.
"Тысячи солдат погибают, и и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы положить этому конец", – написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, он намерен оперативно работать с Путиным ради достижения полного прекращения огня и завершения вооруженного конфликта
"Этот процесс уже в полной мере запущен, и, надеюсь, ради человечества, мы доведем дело до конца", – подчеркнул Трамп.
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
Косачев прокомментировал диалог Путин и Трампа
21:45
Как заявил Трамп, процесс достижения мира между Россией и Украиной "запущен в полной мере" и выразил уверенность в том, что это приведет к окончанию конфликта.
"Этот процесс уже в полной мере запущен, и, надеюсь, ради человечества, мы доведем дело до конца", - отметил президент США.
 
Спецоперация на УкраинеДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСШАУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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