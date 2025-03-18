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Во Владивостоке бизнесмена осудили за гибель ребенка в детском центре - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Во Владивостоке бизнесмена осудили за гибель ребенка в детском центре
Во Владивостоке бизнесмена осудили за гибель ребенка в детском центре - 18.03.2025, ПРАЙМ
Во Владивостоке бизнесмена осудили за гибель ребенка в детском центре
Предпринимателя осудили во Владивостоке на три года колонии общего режима за то, что в ее детском центре ребенок, оставшись без присмотра, погиб от удушения... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T03:10+0300
2025-03-18T03:10+0300
общество
бизнес
экономика
владивосток
приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар - ПРАЙМ. Предпринимателя осудили во Владивостоке на три года колонии общего режима за то, что в ее детском центре ребенок, оставшись без присмотра, погиб от удушения веревочными качелями, сообщает прокуратура Приморья. В мае 2024 года сообщали о гибели семилетнего мальчика во время игры в детском развлекательном центре "Семицветик" во Владивостоке, где его оставила сестра. Девушка заплатила за пребывание там младшего брата 450 рублей, но женщина, с которой оставили мальчика, попросила приглядеть за ним свою знакомую, не работающую в центре, а сама уехала по своим делам. По данным ведомства, ребенок умер от удушения веревочными качелями, следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелицу центра отправили под домашний арест. "С учетом позиции государственного обвинителя суд признал 44-летную женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом 300 тысяч рублей и лишением права заниматься деятельностью по предоставлению услуг по дневному уходу за детьми по организации отдыха детей и их оздоровлению сроком на три года", - говорится в сообщении. Местом отбывания наказания определена колония общего режима. В пользу родителей погибшего мальчика с осужденной взыскан моральный вред в размере 3 миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу. Суд установил, что женщина не обеспечила должный контроль за пребыванием детей в своем центре, допустив, что ребенок остался без присмотра и в момент происшествия находился в помещении один. При этом в судебном заседании подсудимая вину не признала, заявив, что за безопасностью ребенка должны были следить родители.
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общество , бизнес, владивосток, приморье
Общество , Бизнес, Экономика, Владивосток, Приморье
03:10 18.03.2025
 
Во Владивостоке бизнесмена осудили за гибель ребенка в детском центре

Во Владивостоке бизнесмена осудили за гибель ребенка от удушения веревочными качелями

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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар - ПРАЙМ. Предпринимателя осудили во Владивостоке на три года колонии общего режима за то, что в ее детском центре ребенок, оставшись без присмотра, погиб от удушения веревочными качелями, сообщает прокуратура Приморья.
В мае 2024 года сообщали о гибели семилетнего мальчика во время игры в детском развлекательном центре "Семицветик" во Владивостоке, где его оставила сестра. Девушка заплатила за пребывание там младшего брата 450 рублей, но женщина, с которой оставили мальчика, попросила приглядеть за ним свою знакомую, не работающую в центре, а сама уехала по своим делам. По данным ведомства, ребенок умер от удушения веревочными качелями, следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелицу центра отправили под домашний арест.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд признал 44-летную женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом 300 тысяч рублей и лишением права заниматься деятельностью по предоставлению услуг по дневному уходу за детьми по организации отдыха детей и их оздоровлению сроком на три года", - говорится в сообщении.
Местом отбывания наказания определена колония общего режима. В пользу родителей погибшего мальчика с осужденной взыскан моральный вред в размере 3 миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Суд установил, что женщина не обеспечила должный контроль за пребыванием детей в своем центре, допустив, что ребенок остался без присмотра и в момент происшествия находился в помещении один. При этом в судебном заседании подсудимая вину не признала, заявив, что за безопасностью ребенка должны были следить родители.
 
ЭкономикаОбществоБизнесВладивостокПриморье
 
 
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