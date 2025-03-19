https://1prime.ru/20250319/avto-855938547.html

Назван топ-10 самых дешевых авто в мире

Назван топ-10 самых дешевых авто в мире - 19.03.2025, ПРАЙМ

Назван топ-10 самых дешевых авто в мире

Рейтинги самых дешевых автомобилей всегда вызывали больший интерес, чем рейтинги дорогих, поскольку дешевые марки означают более широкую доступность автомобиля. | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T11:20+0300

2025-03-19T11:20+0300

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бизнес

авто

продажа автомобилей

индия

suzuki

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Рейтинги самых дешевых автомобилей всегда вызывали больший интерес, чем рейтинги дорогих, поскольку дешевые марки означают более широкую доступность автомобиля. Портал Autonews составил топ самых бюджетных автомобилей в мире.Так, согласно данным портала, самым доступным автомобилем индийский Bajaj Qute, который формально является четырехместным квадрициклом. Эта компактная модель оснащена 13-сильным одноцилиндровым двигателем объемом 216 см³, работающим как на бензине, так и на газе. В комплектацию могут входить передние и задние трехточечные ремни безопасности, иммобилайзер и даже полноценная аудиосистема с USB-портом. Данная модель стоит на рынке Индии в пересчете на наши деньги около 300 тысяч рублей.Чуть дороже, примерно за 700 тысяч рублей, можно приобрести Tata Punch и Tata Tiago. Эти пятиместные автомобили комплектуются 1,2-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 86 л.с. В зависимости от версии они оснащаются либо пятиступенчатой механической коробкой передач, либо пятиступенчатым автоматом.Следующим по цене в списке Autonews идет Suzuki Ignis второго поколения, стоимость которого составляет 800 тысяч рублей. Этот компактный автомобиль также производится в Индии, но продается исключительно на местном рынке. Он оснащен 83-сильным 1,2-литровым бензиновым двигателем, который работает в паре с механической или автоматической коробкой передач. В стандартную комплектацию входят ABS, система распределения тормозных усилий (EBD), две фронтальные подушки безопасности, крепления ISOFIX для детских кресел, кондиционер, задний парктроник и иммобилайзер.За 900 тысяч рублей можно приобрести Suzuki Swift третьего поколения, который выпускается с 2016 года. Как отмечает портал, в зависимости от модификации он комплектуется бензиновыми, газовыми или дизельными моторами мощностью от 75 до 83 л.с., а его расход топлива варьируется от 3,2 до 4,9 литра на 100 км. В стандартное оснащение входят кондиционер, подушки безопасности и система ABS.За ту же сумму — 900 тысяч рублей — в Индии продается Suzuki Celerio второго поколения. Этот компактный хэтчбек оснащен 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 68 л.с. и потребляет от 3,2 до 4,3 литра топлива на 100 км. В топовой версии доступны камера заднего вида и мультимедийная система.При бюджете в 1 миллион рублей можно рассмотреть Suzuki Wagon R третьего поколения. Этот микровэн предлагает два варианта бензиновых двигателей — 1,0-литровый на 68 л.с. и 1,2-литровый на 83 л.с. При этом его расход топлива составляет от 3,0 до 4,7 литра на 100 км. Несмотря на компактные габариты, модель рассчитана на перевозку пяти пассажиров. Также за 1 миллион рублей можно приобрести Suzuki Alto K10, который появился на индийском рынке в 2022 году. Он оснащается 1,0-литровым трехцилиндровым мотором мощностью 67 л.с. и потребляет около 4 литров топлива на 100 км.На ступень выше расположился Suzuki S-Presso — мини-кроссовер, который можно купить за 1,5 миллиона рублей. Выпускаемая с 2019 года модель комплектуется 1,0-литровым двигателем мощностью 67 л.с. и расходует около 4,6–4,7 литра на 100 км.Замыкает список доступных автомобилей по данным Autonews Renault Kwid, который также оценивается в 1,5 миллиона рублей. Этот компактный кроссовер предлагается с моторами объемом 0,8 и 1,0 литра мощностью 54 и 68 л.с. соответственно. В топовой версии он оснащается мультимедийной системой и задними датчиками парковки.

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бизнес, авто, продажа автомобилей, индия, suzuki