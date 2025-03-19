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Турецкие банки боятся последствий санкций против России, заявил источник
Турецкие банки боятся последствий санкций против России, заявил источник - 19.03.2025, ПРАЙМ
Турецкие банки боятся последствий санкций против России, заявил источник
Отказы турецких банков проводить финансовые операции с Россией из-за страха последствий западных санкций создает поле для мошенников, старающихся использовать... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T03:46+0300
2025-03-19T03:46+0300
2025-03-19T03:46+0300
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центральные банки
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АНКАРА, 19 мар - ПРАЙМ. Отказы турецких банков проводить финансовые операции с Россией из-за страха последствий западных санкций создает поле для мошенников, старающихся использовать ситуацию в свою пользу, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в турецком финансовом секторе.
Турецкие госбанки по-прежнему не открывают счета в рублях, остаются проблемы и с переводами между Турцией и Россией, сообщил ранее РИА Новости представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в турецкой столице.
"Санкции против России вынудили турецкие банки соблюдать ограничения, чтобы избежать вторичных санкций. Зачастую просто отказывают в проведении операций. Этим пользуются мошенники, которые в социальных сетях обещают гражданам РФ содействие в переводе денег, открытии банковского счета в Турции и т.д. Несмотря на наши неоднократные предупреждения, такие случаи имеют место быть", - сказал собеседник агентства.
Небольшой анализ корреспондента в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) выявил наличие ряда групп и лиц, предлагающих за определенную плату содействие в открытии банковского счета в Турции и переводов из Турции в Россию.
"Зачастую мошенники под вымышленным именем выходят на связь, получают сумму от жертв и буквально исчезают", - добавил источник РИА Новости.
РИА Новости запросило комментарий в этой связи у Ассоциации банков и Центрального банка Турции.
В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани в 2024 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Турция и Россия, как сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, ведут переговорный процесс по решению проблемы банковских переводов, не все детали стороны предпочитают разглашать.
Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявил на прошлой неделе министр финансов Турции Мехмет Шимшек.
Доллар действительно используется в качестве оружия, и это большая ошибка, заявил ранее президент России Владимир Путин.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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банки, финансы, турция, рф, запад, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, мехмет шимшек, центральные банки, центральный банк
Банки, Финансы, Экономика, ТУРЦИЯ, РФ, ЗАПАД, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Мехмет Шимшек, центральные банки, Центральный банк
Турецкие банки боятся последствий санкций против России, заявил источник
Источник: отказ турецких банков от операций с Россией создает поле для мошенников
АНКАРА, 19 мар - ПРАЙМ. Отказы турецких банков проводить финансовые операции с Россией из-за страха последствий западных санкций создает поле для мошенников, старающихся использовать ситуацию в свою пользу, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в турецком финансовом секторе.
Турецкие госбанки по-прежнему не открывают счета в рублях, остаются проблемы и с переводами между Турцией и Россией, сообщил ранее РИА Новости представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в турецкой столице.
"Санкции против России вынудили турецкие банки соблюдать ограничения, чтобы избежать вторичных санкций. Зачастую просто отказывают в проведении операций. Этим пользуются мошенники, которые в социальных сетях обещают гражданам РФ содействие в переводе денег, открытии банковского счета в Турции и т.д. Несмотря на наши неоднократные предупреждения, такие случаи имеют место быть", - сказал собеседник агентства.
Небольшой анализ корреспондента в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) выявил наличие ряда групп и лиц, предлагающих за определенную плату содействие в открытии банковского счета в Турции и переводов из Турции в Россию.
"Зачастую мошенники под вымышленным именем выходят на связь, получают сумму от жертв и буквально исчезают", - добавил источник РИА Новости.
РИА Новости запросило комментарий в этой связи у Ассоциации банков и Центрального банка Турции.
В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани в 2024 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Турция и Россия, как сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, ведут переговорный процесс по решению проблемы банковских переводов, не все детали стороны предпочитают разглашать.
Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявил на прошлой неделе министр финансов Турции Мехмет Шимшек.
Доллар действительно используется в качестве оружия, и это большая ошибка, заявил ранее президент России Владимир Путин.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.