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Российские бойцы уничтожили диверсантов с флагами Украины и ЕС - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Российские бойцы уничтожили диверсантов с флагами Украины и ЕС
Российские бойцы уничтожили диверсантов с флагами Украины и ЕС - 19.03.2025, ПРАЙМ
Российские бойцы уничтожили диверсантов с флагами Украины и ЕС
В районе города Селидово (ДНР) враг забрасывает диверсантов в российской форме со спрятанными в носках флагами Украины и ЕС, их уничтожили русские бойцы,... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T06:23+0300
2025-03-19T06:23+0300
общество
экономика
россия
украина
донецк
ес
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ДОНЕЦК, 19 мар - ПРАЙМ. В районе города Селидово (ДНР) враг забрасывает диверсантов в российской форме со спрятанными в носках флагами Украины и ЕС, их уничтожили русские бойцы, сообщил РИА Новости заместитель командира танкового батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии с позывным "Богдан". "Было пару случаев попытки захода ДРГ на наши позиции. Одни из них шли-шли, так сказать, ночью не дошли. Наши парни их встретили плотным огнем - и все оказались "двухсотыми" (были уничтожены - ред.). И шли в нашей форме, с нашими опознавательными знаками", - рассказал "Богдан". По словам офицера, наши бойцы обыскали тела диверсантов, чтобы разобраться в ситуации. У одного из убитых в носке обнаружили флаг Украины, а у другого таким же образом был спрятан флаг Евросоюза. "Какая-то очередная пиар-акция, как они любят. То есть куда-то заскочить, забежать, повесить флаг, отфоткаться или снять видео какое-то, крикнуть "Ура, мы здесь" и, конечно, сделать ноги. Но не получилось...", - объяснил "Богдан".
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общество , россия, украина, донецк, ес
Общество , Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, Донецк, ЕС
06:23 19.03.2025
 
Российские бойцы уничтожили диверсантов с флагами Украины и ЕС

Российские бойцы уничтожили диверсантов с флагами Украины и ЕС в носке

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ДОНЕЦК, 19 мар - ПРАЙМ. В районе города Селидово (ДНР) враг забрасывает диверсантов в российской форме со спрятанными в носках флагами Украины и ЕС, их уничтожили русские бойцы, сообщил РИА Новости заместитель командира танкового батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии с позывным "Богдан".
"Было пару случаев попытки захода ДРГ на наши позиции. Одни из них шли-шли, так сказать, ночью не дошли. Наши парни их встретили плотным огнем - и все оказались "двухсотыми" (были уничтожены - ред.). И шли в нашей форме, с нашими опознавательными знаками", - рассказал "Богдан".
По словам офицера, наши бойцы обыскали тела диверсантов, чтобы разобраться в ситуации. У одного из убитых в носке обнаружили флаг Украины, а у другого таким же образом был спрятан флаг Евросоюза.
"Какая-то очередная пиар-акция, как они любят. То есть куда-то заскочить, забежать, повесить флаг, отфоткаться или снять видео какое-то, крикнуть "Ура, мы здесь" и, конечно, сделать ноги. Но не получилось...", - объяснил "Богдан".
 
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