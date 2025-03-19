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СМИ: Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня в небе и на море - 19.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня в небе и на море
СМИ: Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня в небе и на море - 19.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня в небе и на море
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время телефонного разговора в среду согласовали детали режима прекращения огня в небе и на море, сообщил... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T20:49+0300
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дональд трамп
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МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время телефонного разговора в среду согласовали детали режима прекращения огня в небе и на море, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского. "Разговор президентов Украины и США длился почти час. Трамп рассказал, о чем говорили с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным в отношении Украины. Также согласовали детали режима тишины в небе, на море, а также, как можно достичь тишины на фронте. Зеленский проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили и вопрос освобождения пленных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее в среду Трамп заявил, что около часа разговаривал с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с российским лидером во вторник. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Так, Путин поддержал предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации. Зеленский также заявил, что поддерживает отказ от нанесения ударов по объектам энергетики.
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дональд трамп, владимир зеленский, украина, сша
Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, УКРАИНА, США
20:49 19.03.2025
 
СМИ: Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня в небе и на море

"Общественное": Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня в небе и на море

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время телефонного разговора в среду согласовали детали режима прекращения огня в небе и на море, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского.
"Разговор президентов Украины и США длился почти час. Трамп рассказал, о чем говорили с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным в отношении Украины. Также согласовали детали режима тишины в небе, на море, а также, как можно достичь тишины на фронте. Зеленский проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили и вопрос освобождения пленных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Ранее в среду Трамп заявил, что около часа разговаривал с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с российским лидером во вторник.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Трамп рассказал, о чем говорил с Зеленским
19:16
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Так, Путин поддержал предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации. Зеленский также заявил, что поддерживает отказ от нанесения ударов по объектам энергетики.
 
Спецоперация на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийУКРАИНАСША
 
 
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