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СМИ: Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня в небе и на море

СМИ: Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня в небе и на море - 19.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня в небе и на море

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время телефонного разговора в среду согласовали детали режима прекращения огня в небе и на море, сообщил... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T20:49+0300

2025-03-19T20:49+0300

2025-03-19T20:49+0300

спецоперация на украине

дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время телефонного разговора в среду согласовали детали режима прекращения огня в небе и на море, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского. "Разговор президентов Украины и США длился почти час. Трамп рассказал, о чем говорили с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным в отношении Украины. Также согласовали детали режима тишины в небе, на море, а также, как можно достичь тишины на фронте. Зеленский проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили и вопрос освобождения пленных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее в среду Трамп заявил, что около часа разговаривал с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с российским лидером во вторник. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Так, Путин поддержал предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации. Зеленский также заявил, что поддерживает отказ от нанесения ударов по объектам энергетики.

https://1prime.ru/20250319/tramp-855952366.html

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дональд трамп, владимир зеленский, украина, сша