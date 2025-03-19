https://1prime.ru/20250319/dmitriev-855953907.html

Глава РФПИ заявил о "хорошем прогрессе на пути к миру"

Глава РФПИ заявил о "хорошем прогрессе на пути к миру" - 19.03.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ заявил о "хорошем прогрессе на пути к миру"

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что есть "хороший прогресс на пути к миру". Так он отреагировал на известие о... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T19:59+0300

2025-03-19T19:59+0300

2025-03-19T19:59+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

кирилл дмитриев

владимир путин

рфпи

россия

украина

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что есть "хороший прогресс на пути к миру". Так он отреагировал на известие о том, что Владимир Зеленский дал обещание поддержать предложение прекратить удары по инфраструктуре энергетики. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал предложение своего американского коллеги Дональда Трампа о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал военным команду по его реализации. Затем Зеленский заявил журналистам, что Киев поддержит предложение прекратить удары по энергоинфраструктуре. "Хороший прогресс на пути к миру", - отметил Дмитриев в социальной сети X, комментируя публикацию пользователя о заявлении Зеленского.

https://1prime.ru/20250319/tramp-855952366.html

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владимир зеленский, кирилл дмитриев, владимир путин, рфпи, россия, украина