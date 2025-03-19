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Глава РФПИ заявил о "хорошем прогрессе на пути к миру" - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Глава РФПИ заявил о "хорошем прогрессе на пути к миру"
Глава РФПИ заявил о "хорошем прогрессе на пути к миру" - 19.03.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ заявил о "хорошем прогрессе на пути к миру"
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что есть "хороший прогресс на пути к миру". Так он отреагировал на известие о... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T19:59+0300
2025-03-19T19:59+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
кирилл дмитриев
владимир путин
рфпи
россия
украина
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что есть "хороший прогресс на пути к миру". Так он отреагировал на известие о том, что Владимир Зеленский дал обещание поддержать предложение прекратить удары по инфраструктуре энергетики. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал предложение своего американского коллеги Дональда Трампа о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал военным команду по его реализации. Затем Зеленский заявил журналистам, что Киев поддержит предложение прекратить удары по энергоинфраструктуре. "Хороший прогресс на пути к миру", - отметил Дмитриев в социальной сети X, комментируя публикацию пользователя о заявлении Зеленского.
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владимир зеленский, кирилл дмитриев, владимир путин, рфпи, россия, украина
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, РФПИ, РОССИЯ, УКРАИНА
19:59 19.03.2025
 
Глава РФПИ заявил о "хорошем прогрессе на пути к миру"

Глава РФПИ Дмитриев заявил о "хорошем прогрессе на пути к миру"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк#Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
#Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что есть "хороший прогресс на пути к миру". Так он отреагировал на известие о том, что Владимир Зеленский дал обещание поддержать предложение прекратить удары по инфраструктуре энергетики.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал предложение своего американского коллеги Дональда Трампа о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал военным команду по его реализации. Затем Зеленский заявил журналистам, что Киев поддержит предложение прекратить удары по энергоинфраструктуре.
"Хороший прогресс на пути к миру", - отметил Дмитриев в социальной сети X, комментируя публикацию пользователя о заявлении Зеленского.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Трамп рассказал, о чем говорил с Зеленским
19:16
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийКирилл ДмитриевВладимир ПутинРФПИРОССИЯУКРАИНА
 
 
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