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Экс-президент Колумбии попал в больницу с болью в груди - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Экс-президент Колумбии попал в больницу с болью в груди
Экс-президент Колумбии попал в больницу с болью в груди - 19.03.2025, ПРАЙМ
Экс-президент Колумбии попал в больницу с болью в груди
Экс-президент Колумбии Иван Дуке попал в больницу в Боготе в понедельник с болью в груди, сейчас он находится под наблюдением, сообщила во вторник... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
общество
экономика
здоровье
колумбия
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Экс-президент Колумбии Иван Дуке попал в больницу в Боготе в понедельник с болью в груди, сейчас он находится под наблюдением, сообщила во вторник больница колумбийской столицы Fudacion de Santa Fe.  "Fudacion de Santa Fe сообщает, что... Иван Дуке сегодня, 17 марта, был экстренно госпитализирован из-за боли в груди", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X больницы. По данным клиники, политику сделали рентгеновские снимки и провели необходимые анализы, результаты которых оказались нормальными. "Дуке находится в хорошем состоянии, и на всякий случай... политик будет под медицинским наблюдением 24 часа", - добавляется в заявлении. Дуке был президентом Колумбии с 2018 по 2022 год.
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общество , здоровье, колумбия, москва
Общество , Экономика, Здоровье, КОЛУМБИЯ, МОСКВА
02:52 19.03.2025
 
Экс-президент Колумбии попал в больницу с болью в груди

Экс-президент Колумбии Дуке попал в больницу с болью в груди

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Экс-президент Колумбии Иван Дуке попал в больницу в Боготе в понедельник с болью в груди, сейчас он находится под наблюдением, сообщила во вторник больница колумбийской столицы Fudacion de Santa Fe.
 "Fudacion de Santa Fe сообщает, что... Иван Дуке сегодня, 17 марта, был экстренно госпитализирован из-за боли в груди", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X больницы.
По данным клиники, политику сделали рентгеновские снимки и провели необходимые анализы, результаты которых оказались нормальными.
"Дуке находится в хорошем состоянии, и на всякий случай... политик будет под медицинским наблюдением 24 часа", - добавляется в заявлении.
Дуке был президентом Колумбии с 2018 по 2022 год.
 
ЭкономикаОбществоЗдоровьеКОЛУМБИЯМОСКВА
 
 
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