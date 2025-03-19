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На Ямале отметили рост объема добычи газа на 8% в 2024 году
На Ямале отметили рост объема добычи газа на 8% в 2024 году - 19.03.2025, ПРАЙМ
На Ямале отметили рост объема добычи газа на 8% в 2024 году
Нефтегазовые компании, работающие в Ямало-Ненецком автономном округе, в 2024 году нарастили объем добычи газа на 8%, а нефти – более чем на 5%, сообщил... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T14:43+0300
2025-03-19T14:43+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – ПРАЙМ. Нефтегазовые компании, работающие в Ямало-Ненецком автономном округе, в 2024 году нарастили объем добычи газа на 8%, а нефти – более чем на 5%, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов. "Несмотря на внешние вызовы и ограничения, наши основные нефтегазовые компании работают стабильно. Более того, им удалось нарастить объемы добычи углеводородов. Рост по газу составил более 8%, по нефти более – 5%", - сказал Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе. Он добавил, что по итогам 2024 года рост промышленного производства составил 6%, а объем инвестиций в основной капитал в минувшем году превысил 1,6 триллиона рублей.
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Энергетика, Газ, ЯМАЛ, РОССИЯ, Нефть, Газ и нефть, добыча нефти, добыча газа
На Ямале отметили рост объема добычи газа на 8% в 2024 году
Губернатор Артюхов: ЯНАО увеличил объем добычи газа на 8% и объемы нефти на 5%
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – ПРАЙМ. Нефтегазовые компании, работающие в Ямало-Ненецком автономном округе, в 2024 году нарастили объем добычи газа на 8%, а нефти – более чем на 5%, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.
"Несмотря на внешние вызовы и ограничения, наши основные нефтегазовые компании работают стабильно. Более того, им удалось нарастить объемы добычи углеводородов. Рост по газу составил более 8%, по нефти более – 5%", - сказал Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе.
Он добавил, что по итогам 2024 года рост промышленного производства составил 6%, а объем инвестиций в основной капитал в минувшем году превысил 1,6 триллиона рублей.
Биржевые цены на газ в Европе растут в среду на 3%