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Высокопоставленные чиновники США поедут в Саудовскую Аравию

Высокопоставленные чиновники США поедут в Саудовскую Аравию - 19.03.2025, ПРАЙМ

Высокопоставленные чиновники США поедут в Саудовскую Аравию

Высокопоставленные чиновники администрации США поедут в Саудовскую Аравию, будет ли это совместная встреча представителей США, РФ, Украины, пока не определено,... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T22:04+0300

2025-03-19T22:04+0300

2025-03-19T22:11+0300

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сша

саудовская аравия

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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Высокопоставленные чиновники администрации США поедут в Саудовскую Аравию, будет ли это совместная встреча представителей США, РФ, Украины, пока не определено, сообщила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. "Это будет высокопоставленный персонал, не руководство, а старший персонал для рамочной, технической работы", - сказала Брюс на брифинге. По ее словам, поездка состоится "в предстоящие дни", что свидетельствуют о готовности США прорабатывать детали "быстро". Брюс не ответила, в каком формате будет происходить работа в Саудовской Аравии и каким будет участие представителей РФ и Украины. "Это сейчас обсуждают и устанавливают. Пока не могу говорить о деталях", - сказала она. По ее словам, США рассчитывают по итогам встреч в Саудовской Аравии на выработку рамочного соглашения в рамках усилий по урегулированию конфликта."Я знаю, что делает президент Трамп - жесткое и быстрое рамочное соглашение, которое мы ожидаем в следующие несколько дней в Саудовской Аравии… и все сейчас находятся за столом", - сказала Брюс.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в среду сообщил, что 19-20 марта состоятся дополнительные согласования точных дат следующих контактов России и США, а также составов делегаций двух стран на предстоящих переговорах по Украине в Саудовской Аравии Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио возглавят американскую делегацию на этих переговорах.

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сша

саудовская аравия

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сша, саудовская аравия, дональд трамп, стив уиткофф, россия, украина