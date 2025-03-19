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Высокопоставленные чиновники США поедут в Саудовскую Аравию - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Высокопоставленные чиновники США поедут в Саудовскую Аравию
Высокопоставленные чиновники США поедут в Саудовскую Аравию - 19.03.2025, ПРАЙМ
Высокопоставленные чиновники США поедут в Саудовскую Аравию
Высокопоставленные чиновники администрации США поедут в Саудовскую Аравию, будет ли это совместная встреча представителей США, РФ, Украины, пока не определено,... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T22:04+0300
2025-03-19T22:11+0300
спецоперация на украине
сша
саудовская аравия
дональд трамп
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Высокопоставленные чиновники администрации США поедут в Саудовскую Аравию, будет ли это совместная встреча представителей США, РФ, Украины, пока не определено, сообщила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. "Это будет высокопоставленный персонал, не руководство, а старший персонал для рамочной, технической работы", - сказала Брюс на брифинге. По ее словам, поездка состоится "в предстоящие дни", что свидетельствуют о готовности США прорабатывать детали "быстро". Брюс не ответила, в каком формате будет происходить работа в Саудовской Аравии и каким будет участие представителей РФ и Украины. "Это сейчас обсуждают и устанавливают. Пока не могу говорить о деталях", - сказала она. По ее словам, США рассчитывают по итогам встреч в Саудовской Аравии на выработку рамочного соглашения в рамках усилий по урегулированию конфликта."Я знаю, что делает президент Трамп - жесткое и быстрое рамочное соглашение, которое мы ожидаем в следующие несколько дней в Саудовской Аравии… и все сейчас находятся за столом", - сказала Брюс.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в среду сообщил, что 19-20 марта состоятся дополнительные согласования точных дат следующих контактов России и США, а также составов делегаций двух стран на предстоящих переговорах по Украине в Саудовской Аравии Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио возглавят американскую делегацию на этих переговорах.
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сша, саудовская аравия, дональд трамп, стив уиткофф, россия, украина
Спецоперация на Украине, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, РОССИЯ, УКРАИНА
22:04 19.03.2025 (обновлено: 22:11 19.03.2025)
 
Высокопоставленные чиновники США поедут в Саудовскую Аравию

Госдеп: высокопоставленные чиновники США поедут в Саудовскую Аравию

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© Фото : U.S. State Department
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Высокопоставленные чиновники администрации США поедут в Саудовскую Аравию, будет ли это совместная встреча представителей США, РФ, Украины, пока не определено, сообщила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.
"Это будет высокопоставленный персонал, не руководство, а старший персонал для рамочной, технической работы", - сказала Брюс на брифинге.
По ее словам, поездка состоится "в предстоящие дни", что свидетельствуют о готовности США прорабатывать детали "быстро".
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Брюс не ответила, в каком формате будет происходить работа в Саудовской Аравии и каким будет участие представителей РФ и Украины.
"Это сейчас обсуждают и устанавливают. Пока не могу говорить о деталях", - сказала она.
По ее словам, США рассчитывают по итогам встреч в Саудовской Аравии на выработку рамочного соглашения в рамках усилий по урегулированию конфликта.
"Я знаю, что делает президент Трамп - жесткое и быстрое рамочное соглашение, которое мы ожидаем в следующие несколько дней в Саудовской Аравии… и все сейчас находятся за столом", - сказала Брюс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в среду сообщил, что 19-20 марта состоятся дополнительные согласования точных дат следующих контактов России и США, а также составов делегаций двух стран на предстоящих переговорах по Украине в Саудовской Аравии
Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио возглавят американскую делегацию на этих переговорах.
 
Спецоперация на УкраинеСШАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯДональд ТрампСтив УиткоффРОССИЯУКРАИНА
 
 
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