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"Транснефть" раскрыла последствия удара ВСУ по станции "Кавказская"
"Транснефть" раскрыла последствия удара ВСУ по станции "Кавказская" - 19.03.2025, ПРАЙМ
"Транснефть" раскрыла последствия удара ВСУ по станции "Кавказская"
Нефтеперекачивающая станция (НПС) "Кавказская" не принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), но удар ВСУ по ней повлияет на доходы КТК и его... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T18:11+0300
2025-03-19T18:11+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Нефтеперекачивающая станция (НПС) "Кавказская" не принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), но удар ВСУ по ней повлияет на доходы КТК и его акционеров, среди которых и компании США, заявила компания "Транснефть" (один из основных акционеров консорциума). "Юридически "Кавказская" не принадлежит консорциуму, однако удар по ней повлияет на выполнение плановых работ. Как следствие - доходы КТК, как и дивиденды его акционеров, среди которых есть компании из США, снизятся", - говорится в сообщении. "Через "Кавказскую" осуществляется перевалка нефти из железнодорожных цистерн в соединительный трубопровод до НПС "Кропоткинская", входящей в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и месяц назад так же, как и "Кавказская", подвергшейся атаке украинских БПЛА", - уточнили в "Транснефти".
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нефть, сша, транснефть, всу, ктк
Энергетика, Нефть, США, Транснефть, ВСУ, КТК
"Транснефть" раскрыла последствия удара ВСУ по станции "Кавказская"
"Транснефть": удар ВСУ по станции "Кавказская" снизит доходы КТК и его акционеров из США
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Нефтеперекачивающая станция (НПС) "Кавказская" не принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), но удар ВСУ по ней повлияет на доходы КТК и его акционеров, среди которых и компании США, заявила компания "Транснефть" (один из основных акционеров консорциума).
"Юридически "Кавказская" не принадлежит консорциуму, однако удар по ней повлияет на выполнение плановых работ. Как следствие - доходы КТК, как и дивиденды его акционеров, среди которых есть компании из США, снизятся", - говорится в сообщении.
"Через "Кавказскую" осуществляется перевалка нефти из железнодорожных цистерн в соединительный трубопровод до НПС "Кропоткинская", входящей в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и месяц назад так же, как и "Кавказская", подвергшейся атаке украинских БПЛА", - уточнили в "Транснефти".
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