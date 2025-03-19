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Названы ситуации, когда лучше взять кредит по любой ставке

Названы ситуации, когда лучше взять кредит по любой ставке - 19.03.2025, ПРАЙМ

Названы ситуации, когда лучше взять кредит по любой ставке

Редко, но случается, что текущая ставка по кредиту не так важна, как цели, на которые берут эти деньги. Иногда на кредите можно даже заработать, однако тут есть | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:02+0300

2025-03-19T02:02+0300

2025-03-19T02:02+0300

кредит

потребительский кредит

эльман мехтиев

финансы

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Редко, но случается, что текущая ставка по кредиту не так важна, как цели, на которые берут эти деньги. Иногда на кредите можно даже заработать, однако тут есть немало подводных камней, рассказал агентству “Прайм” основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.Кредит, как и любой другой финансовый инструмент, должен решать задачи и помогать в достижении жизненно важных целей, не уменьшая в конечном счете благосостояние пользователя услуги. Поэтому во многих ситуациях кредит берут вне зависимости от процентной ставки - образование детей, лечение родственников, расширение площади жилья, ремонт квартиры (список можно продолжать) ждать не могут. С помощью кредита их можно оплатить сейчас из доходов, которые будут в будущем.“Но в любом случае при принятии решения о получении денег в долг необходимо учитывать уровень соотношения суммы ежемесячных платежей по кредитам и займам к ежемесячным доходам. Не рекомендуется, чтобы эта величина превышала 50%, так как иначе при снижении доходов есть риск не только получить довесок к долгу в виде штрафных санкций, но и даже лишиться имущества, приобретенного с помощью кредита”, - считает Мехтиев.Это надо учитывать прежде всего при приобретении жилья в ипотеку, но не только - в последнее время стало популярным брать деньги в долг под залог движимого и недвижимого имущества, добавил он.Отдельно хотелось бы разобрать случаи, когда взять кредит даже выгодно. Так бывает, когда рост цен обгоняет ваши накопления, аренда дороже ипотеки, есть риск, что рубль рухнет и т.п. Тогда взять в долг стоит, даже если ваших доходов хватает на все необходимое, считает эксперт.“Это возможно, когда накопления "работают" по ставке более высокой, чем можно взять деньги в долг. Пример из собственного опыта - кредит на покупку автомобиля стоил 8%, в то время как ставка по депозитам составляла 12-14%. Такая "выгода" также возможна, когда есть льготные программы на приобретение имущества, и по стечению жизненных обстоятельств заемщик соответствует требованиям таких программ”, - пояснил он.В любом случае, знание и использование "выгодных вариантов" требует детального анализа всех последствий такого шага, что невозможно без учета доходов и расходов. А этого не делает подавляющее большинство россиян, заключил Мехтиев.

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кредит, потребительский кредит, эльман мехтиев, финансы