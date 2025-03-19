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Госдума приняла в I чтении проект по улучшению условий бизнеса на Курилах
Госдума приняла в I чтении проект по улучшению условий бизнеса на Курилах - 19.03.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла в I чтении проект по улучшению условий бизнеса на Курилах
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий создать более комфортные условия для бизнеса, работающего на Курильских островах. По оценке... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T14:37+0300
2025-03-19T14:37+0300
2025-03-19T14:37+0300
экономика
курильские острова
россия
госдума
бизнес
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МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий создать более комфортные условия для бизнеса, работающего на Курильских островах. По оценке разработчиков, это позволит реализовать на Курилах новые инвестпроекты с суммарными инвестициями 12,4 миллиарда рублей. Документ внесен правительством РФ. Он разработан в целях повышения инвестиционной привлекательности преференциального режима, созданного на территории Курильских островов. Сейчас организации, зарегистрированные на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского округа после 1 января 2022 года, освобождены от уплаты налога на прибыль и имущественных налогов (транспортного, земельного, налога на имущество) на 20 лет с момента регистрации, но не позднее 31 декабря 2046 года. Однако этими льготами не могут воспользоваться новые юрлица, созданные организациями и (или) их взаимозависимыми лицами, владеющими не менее чем 50% доли в другом участнике, ранее потерявшем право на преференцию, либо в другой организации, зарегистрированной на территории Курильских островов. Законопроект снимает этот запрет, одновременно предусматривая, что реализуемые такими инвесторами инвестиционные проекты должны соответствовать критериям, установленным правительством РФ, и получить одобрение президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Отмена таких ограничений, согласно пояснительной записке, будет способствовать реализации на Курильских островах порядка 16 новых инвестпроектов с суммарным объемом инвестиций 12,4 миллиарда рублей и созданию 400 новых рабочих мест. Речь идет о проектах в сферах туризма, рекреации, рыбопереработки и других. Кроме того, организации, зарегистрированные на Курильских островах после 1 января 2022 года и применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), смогут уплачивать пониженные страховые взносы в размере 7,6%.
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курильские острова, россия, госдума, бизнес
Экономика, Курильские острова, РОССИЯ, Госдума, Бизнес
Госдума приняла в I чтении проект по улучшению условий бизнеса на Курилах
ГД: проект создаст более комфортные условия для бизнеса на Курильских островах
МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий создать более комфортные условия для бизнеса, работающего на Курильских островах. По оценке разработчиков, это позволит реализовать на Курилах новые инвестпроекты с суммарными инвестициями 12,4 миллиарда рублей.
Документ внесен правительством РФ. Он разработан в целях повышения инвестиционной привлекательности преференциального режима, созданного на территории Курильских островов.
Сейчас организации, зарегистрированные на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского округа после 1 января 2022 года, освобождены от уплаты налога на прибыль и имущественных налогов (транспортного, земельного, налога на имущество) на 20 лет с момента регистрации, но не позднее 31 декабря 2046 года.
Однако этими льготами не могут воспользоваться новые юрлица, созданные организациями и (или) их взаимозависимыми лицами, владеющими не менее чем 50% доли в другом участнике, ранее потерявшем право на преференцию, либо в другой организации, зарегистрированной на территории Курильских островов.
Законопроект снимает этот запрет, одновременно предусматривая, что реализуемые такими инвесторами инвестиционные проекты должны соответствовать критериям, установленным правительством РФ, и получить одобрение президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
Отмена таких ограничений, согласно пояснительной записке, будет способствовать реализации на Курильских островах порядка 16 новых инвестпроектов с суммарным объемом инвестиций 12,4 миллиарда рублей и созданию 400 новых рабочих мест. Речь идет о проектах в сферах туризма, рекреации, рыбопереработки и других.
Кроме того, организации, зарегистрированные на Курильских островах после 1 января 2022 года и применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), смогут уплачивать пониженные страховые взносы в размере 7,6%.
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