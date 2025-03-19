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"М.Видео-Эльдорадо" запустило сервис оформления страховых полисов

"М.Видео-Эльдорадо" запустило сервис оформления страховых полисов - 19.03.2025, ПРАЙМ

"М.Видео-Эльдорадо" запустило сервис оформления страховых полисов

Группа "М.Видео-Эльдорадо" запустила сервис оформления страховых полисов ОСАГО и каско, а также страхования ипотеки в мобильном приложении, рассказали РИА... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T05:47+0300

2025-03-19T05:47+0300

2025-03-19T05:47+0300

бизнес

россия

москва

м.видео-эльдорадо

банки.ру

м.видео

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" запустила сервис оформления страховых полисов ОСАГО и каско, а также страхования ипотеки в мобильном приложении, рассказали РИА Новости в компании. "Группа "М.Видео-Эльдорадо" … совместно с финансовым маркетплейсом "Банки.ру" запустила сервис онлайн-оформления страховых полисов в мобильных приложениях "М.Видео" и "Эльдорадо". Клиенты получили возможность оформлять полисы ОСАГО, каско и страхование ипотеки от 20 ведущих страховых компаний России", - сообщили в компании. Отмечается, что новый сервис автоматически подбирает наиболее выгодные предложения от страховых компаний. Весь процесс осуществляется онлайн, без дополнительных визитов в магазин. По словам группы, чтобы оформить полис, нужно перейти в раздел "Мои финансы" в приложении, выбрать необходимый продукт, заполнить онлайн-форму, выбрать одно из предложений и произвести оплату. Готовый полис поступит клиенту на электронную почту после оформления.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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