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"М.Видео-Эльдорадо" запустило сервис оформления страховых полисов
"М.Видео-Эльдорадо" запустило сервис оформления страховых полисов - 19.03.2025, ПРАЙМ
"М.Видео-Эльдорадо" запустило сервис оформления страховых полисов
Группа "М.Видео-Эльдорадо" запустила сервис оформления страховых полисов ОСАГО и каско, а также страхования ипотеки в мобильном приложении, рассказали РИА... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T05:47+0300
2025-03-19T05:47+0300
2025-03-19T05:47+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" запустила сервис оформления страховых полисов ОСАГО и каско, а также страхования ипотеки в мобильном приложении, рассказали РИА Новости в компании.
"Группа "М.Видео-Эльдорадо" … совместно с финансовым маркетплейсом "Банки.ру" запустила сервис онлайн-оформления страховых полисов в мобильных приложениях "М.Видео" и "Эльдорадо". Клиенты получили возможность оформлять полисы ОСАГО, каско и страхование ипотеки от 20 ведущих страховых компаний России", - сообщили в компании.
Отмечается, что новый сервис автоматически подбирает наиболее выгодные предложения от страховых компаний. Весь процесс осуществляется онлайн, без дополнительных визитов в магазин.
По словам группы, чтобы оформить полис, нужно перейти в раздел "Мои финансы" в приложении, выбрать необходимый продукт, заполнить онлайн-форму, выбрать одно из предложений и произвести оплату. Готовый полис поступит клиенту на электронную почту после оформления.
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"М.Видео-Эльдорадо" запустило сервис оформления страховых полисов
"М.Видео-Эльдорадо" запустила сервис онлайн-оформления страховых полисов
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" запустила сервис оформления страховых полисов ОСАГО и каско, а также страхования ипотеки в мобильном приложении, рассказали РИА Новости в компании.
"Группа "М.Видео-Эльдорадо" … совместно с финансовым маркетплейсом "Банки.ру" запустила сервис онлайн-оформления страховых полисов в мобильных приложениях "М.Видео" и "Эльдорадо". Клиенты получили возможность оформлять полисы ОСАГО, каско и страхование ипотеки от 20 ведущих страховых компаний России", - сообщили в компании.
Отмечается, что новый сервис автоматически подбирает наиболее выгодные предложения от страховых компаний. Весь процесс осуществляется онлайн, без дополнительных визитов в магазин.
По словам группы, чтобы оформить полис, нужно перейти в раздел "Мои финансы" в приложении, выбрать необходимый продукт, заполнить онлайн-форму, выбрать одно из предложений и произвести оплату. Готовый полис поступит клиенту на электронную почту после оформления.