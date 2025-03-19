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"М.Видео-Эльдорадо" запустило сервис оформления страховых полисов - 19.03.2025, ПРАЙМ
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"М.Видео-Эльдорадо" запустило сервис оформления страховых полисов
"М.Видео-Эльдорадо" запустило сервис оформления страховых полисов - 19.03.2025, ПРАЙМ
"М.Видео-Эльдорадо" запустило сервис оформления страховых полисов
Группа "М.Видео-Эльдорадо" запустила сервис оформления страховых полисов ОСАГО и каско, а также страхования ипотеки в мобильном приложении, рассказали РИА... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T05:47+0300
2025-03-19T05:47+0300
бизнес
россия
москва
м.видео-эльдорадо
банки.ру
м.видео
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" запустила сервис оформления страховых полисов ОСАГО и каско, а также страхования ипотеки в мобильном приложении, рассказали РИА Новости в компании. "Группа "М.Видео-Эльдорадо" … совместно с финансовым маркетплейсом "Банки.ру" запустила сервис онлайн-оформления страховых полисов в мобильных приложениях "М.Видео" и "Эльдорадо". Клиенты получили возможность оформлять полисы ОСАГО, каско и страхование ипотеки от 20 ведущих страховых компаний России", - сообщили в компании. Отмечается, что новый сервис автоматически подбирает наиболее выгодные предложения от страховых компаний. Весь процесс осуществляется онлайн, без дополнительных визитов в магазин. По словам группы, чтобы оформить полис, нужно перейти в раздел "Мои финансы" в приложении, выбрать необходимый продукт, заполнить онлайн-форму, выбрать одно из предложений и произвести оплату. Готовый полис поступит клиенту на электронную почту после оформления.
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ПРАЙМ
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, М.Видео-Эльдорадо, Банки.ру, М.Видео
05:47 19.03.2025
 
"М.Видео-Эльдорадо" запустило сервис оформления страховых полисов

"М.Видео-Эльдорадо" запустила сервис онлайн-оформления страховых полисов

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" запустила сервис оформления страховых полисов ОСАГО и каско, а также страхования ипотеки в мобильном приложении, рассказали РИА Новости в компании.
"Группа "М.Видео-Эльдорадо" … совместно с финансовым маркетплейсом "Банки.ру" запустила сервис онлайн-оформления страховых полисов в мобильных приложениях "М.Видео" и "Эльдорадо". Клиенты получили возможность оформлять полисы ОСАГО, каско и страхование ипотеки от 20 ведущих страховых компаний России", - сообщили в компании.
Отмечается, что новый сервис автоматически подбирает наиболее выгодные предложения от страховых компаний. Весь процесс осуществляется онлайн, без дополнительных визитов в магазин.
По словам группы, чтобы оформить полис, нужно перейти в раздел "Мои финансы" в приложении, выбрать необходимый продукт, заполнить онлайн-форму, выбрать одно из предложений и произвести оплату. Готовый полис поступит клиенту на электронную почту после оформления.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАМ.Видео-ЭльдорадоБанки.руМ.Видео
 
 
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