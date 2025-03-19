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Стоимость нефти снижается после выхода данных API о росте ее запасов в США

Стоимость нефти снижается после выхода данных API о росте ее запасов в США - 19.03.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти снижается после выхода данных API о росте ее запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после выхода данных Американского института нефти (API) о росте объема запасов этого вида сырья в США,... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T08:35+0300

2025-03-19T08:35+0300

2025-03-19T08:35+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после выхода данных Американского института нефти (API) о росте объема запасов этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.26 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,35%, до 70,31 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,37%, до 66,5 доллара. В ночь на среду API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 14 марта выросли на 4,593 миллиона баррелей. Официальные данные позднее в среду будут представлены управлением энергетической информации (EIA) минэнерго США. Аналитики ожидают роста запасов на 1,17 миллиона баррелей - до 436,37 миллиона.

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нефть, рынки, сша