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В Минэнерго оценили перспективы роста спроса на нефть в ближайшие 10-15 лет

В Минэнерго оценили перспективы роста спроса на нефть в ближайшие 10-15 лет - 19.03.2025, ПРАЙМ

В Минэнерго оценили перспективы роста спроса на нефть в ближайшие 10-15 лет

Рост мирового спроса на нефть в ближайшие 10-15 лет продолжится и может увеличиться до 115 миллионов баррелей в сутки с текущих 102 миллионов, заявил первый... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T12:50+0300

2025-03-19T12:50+0300

2025-03-19T12:50+0300

энергетика

нефть

москва

павел сорокин

индия

мировой спрос на нефть

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Рост мирового спроса на нефть в ближайшие 10-15 лет продолжится и может увеличиться до 115 миллионов баррелей в сутки с текущих 102 миллионов, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. "Спрос продолжает расти. Индия, страны Юго-Восточной Азии, в целом Южная Америка, Африка, - в них продолжается очень бурный экономический рост, увеличение количества автомобилей, поэтому мы ожидаем, что спрос с текущего уровня в 102 миллионов баррелей в сутки с достаточно высокой вероятностью может на горизонте 10-15 лет достичь 115 миллионов баррелей в сутки", - сказал он в ходе Международного молодежного научно-практического форума "Нефтяная столица". При этом даже после достижения этого уровня спрос на нефть будет ежегодно расти ещё на 0,3-0,4% в год, считает первый замминистра энергетики. По мнению Сорокина, пока в мире продолжается экономический рост, углеводороды остаются основой мировой энергетики и мобильности. Другие виды топлива займут свою нишу, но "бензин и дизель все равно останутся доминирующими видами топлива". Россия закладывает рост объемов добычи углеводородов в проект Энергостратегии до 2050. Ежегодная добыча нефти к 2050 году, как ожидается, достигнет 540 миллионов тонн, сообщал в сентябре Сорокин.

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