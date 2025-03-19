Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минэнерго оценили перспективы роста спроса на нефть в ближайшие 10-15 лет - 19.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250319/neft-855940786.html
В Минэнерго оценили перспективы роста спроса на нефть в ближайшие 10-15 лет
В Минэнерго оценили перспективы роста спроса на нефть в ближайшие 10-15 лет - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Минэнерго оценили перспективы роста спроса на нефть в ближайшие 10-15 лет
Рост мирового спроса на нефть в ближайшие 10-15 лет продолжится и может увеличиться до 115 миллионов баррелей в сутки с текущих 102 миллионов, заявил первый... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T12:50+0300
2025-03-19T12:50+0300
энергетика
нефть
москва
павел сорокин
индия
мировой спрос на нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/28/841402873_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ce74659a3c6d0c4a4078bedb82c1353a.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Рост мирового спроса на нефть в ближайшие 10-15 лет продолжится и может увеличиться до 115 миллионов баррелей в сутки с текущих 102 миллионов, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. "Спрос продолжает расти. Индия, страны Юго-Восточной Азии, в целом Южная Америка, Африка, - в них продолжается очень бурный экономический рост, увеличение количества автомобилей, поэтому мы ожидаем, что спрос с текущего уровня в 102 миллионов баррелей в сутки с достаточно высокой вероятностью может на горизонте 10-15 лет достичь 115 миллионов баррелей в сутки", - сказал он в ходе Международного молодежного научно-практического форума "Нефтяная столица". При этом даже после достижения этого уровня спрос на нефть будет ежегодно расти ещё на 0,3-0,4% в год, считает первый замминистра энергетики. По мнению Сорокина, пока в мире продолжается экономический рост, углеводороды остаются основой мировой энергетики и мобильности. Другие виды топлива займут свою нишу, но "бензин и дизель все равно останутся доминирующими видами топлива". Россия закладывает рост объемов добычи углеводородов в проект Энергостратегии до 2050. Ежегодная добыча нефти к 2050 году, как ожидается, достигнет 540 миллионов тонн, сообщал в сентябре Сорокин.
https://1prime.ru/20250319/neft-855935340.html
москва
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/28/841402873_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_afc6842555e8bac03264be8300f12090.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, москва, павел сорокин, индия, мировой спрос на нефть
Энергетика, Нефть, МОСКВА, Павел Сорокин, ИНДИЯ, мировой спрос на нефть
12:50 19.03.2025
 
В Минэнерго оценили перспективы роста спроса на нефть в ближайшие 10-15 лет

Минэнерго: мировой спрос на нефть в ближайшие 10-15 лет вырастет более чем на 10%

© Unsplash/Jakub PabisНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Jakub Pabis
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Рост мирового спроса на нефть в ближайшие 10-15 лет продолжится и может увеличиться до 115 миллионов баррелей в сутки с текущих 102 миллионов, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.
"Спрос продолжает расти. Индия, страны Юго-Восточной Азии, в целом Южная Америка, Африка, - в них продолжается очень бурный экономический рост, увеличение количества автомобилей, поэтому мы ожидаем, что спрос с текущего уровня в 102 миллионов баррелей в сутки с достаточно высокой вероятностью может на горизонте 10-15 лет достичь 115 миллионов баррелей в сутки", - сказал он в ходе Международного молодежного научно-практического форума "Нефтяная столица".
При этом даже после достижения этого уровня спрос на нефть будет ежегодно расти ещё на 0,3-0,4% в год, считает первый замминистра энергетики.
По мнению Сорокина, пока в мире продолжается экономический рост, углеводороды остаются основой мировой энергетики и мобильности. Другие виды топлива займут свою нишу, но "бензин и дизель все равно останутся доминирующими видами топлива".
Россия закладывает рост объемов добычи углеводородов в проект Энергостратегии до 2050. Ежегодная добыча нефти к 2050 году, как ожидается, достигнет 540 миллионов тонн, сообщал в сентябре Сорокин.
Нефтепереработка
Стоимость нефти снижается после выхода данных API о росте ее запасов в США
08:35
 
ЭнергетикаНефтьМОСКВАПавел СорокинИНДИЯмировой спрос на нефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала