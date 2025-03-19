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Нефть дешевеет в среду перед публикацией статистики её запасов в США

Нефть дешевеет в среду перед публикацией статистики её запасов в США - 19.03.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет в среду перед публикацией статистики её запасов в США

Мировые цены на нефть в среду днем снижаются перед публикацией минэнерго США еженедельной статистики о запасах этого сырья в стране, свидетельствуют данные... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T14:27+0300

2025-03-19T14:27+0300

2025-03-19T14:27+0300

экономика

сша

нефть

рынки

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются перед публикацией минэнерго США еженедельной статистики о запасах этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.22 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,14%, до 70,46 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,13%, до 66,66 доллара. Рынки ожидают позднее в среду публикации данных минэнерго США о запасах нефти в стране. Аналитики полагают, что за неделю по 14 марта коммерческие запасы этого вида сырья в Штатах выросли на 1,2 миллиона баррелей после увеличения на 1,4 миллиона неделей ранее. При этом Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю поднялись на 4,6 миллиона баррелей.

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сша, нефть, рынки