https://1prime.ru/20250319/neft-855943445.html
Нефть дешевеет в среду перед публикацией статистики её запасов в США
Нефть дешевеет в среду перед публикацией статистики её запасов в США - 19.03.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет в среду перед публикацией статистики её запасов в США
Мировые цены на нефть в среду днем снижаются перед публикацией минэнерго США еженедельной статистики о запасах этого сырья в стране, свидетельствуют данные... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T14:27+0300
2025-03-19T14:27+0300
2025-03-19T14:27+0300
экономика
сша
нефть
рынки
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c11215a5ba96d9468f9294dd3996a108.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются перед публикацией минэнерго США еженедельной статистики о запасах этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.22 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,14%, до 70,46 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,13%, до 66,66 доллара. Рынки ожидают позднее в среду публикации данных минэнерго США о запасах нефти в стране. Аналитики полагают, что за неделю по 14 марта коммерческие запасы этого вида сырья в Штатах выросли на 1,2 миллиона баррелей после увеличения на 1,4 миллиона неделей ранее. При этом Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю поднялись на 4,6 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/20250319/neft-855940786.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_8c549da9ff0a1d7205ae39e5f729fd24.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, нефть, рынки
Экономика, США, Нефть, Рынки
Нефть дешевеет в среду перед публикацией статистики её запасов в США
Нефть дешевеет перед выходом статистики минэнерго США о запасах сырья в стране
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются перед публикацией минэнерго США еженедельной статистики о запасах этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.22 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,14%, до 70,46 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,13%, до 66,66 доллара.
Рынки ожидают позднее в среду публикации данных минэнерго США о запасах нефти в стране. Аналитики полагают, что за неделю по 14 марта коммерческие запасы этого вида сырья в Штатах выросли на 1,2 миллиона баррелей после увеличения на 1,4 миллиона неделей ранее.
При этом Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю поднялись на 4,6 миллиона баррелей.
В Минэнерго оценили перспективы роста спроса на нефть в ближайшие 10-15 лет