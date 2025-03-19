Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добыча нефти в США за неделю по 14 марта слабо снизилась - 19.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250319/neft-855950426.html
Добыча нефти в США за неделю по 14 марта слабо снизилась
Добыча нефти в США за неделю по 14 марта слабо снизилась - 19.03.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти в США за неделю по 14 марта слабо снизилась
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 14 марта, незначительно сократилась - на 2 тысячи баррелей в сутки, до 13,573 миллиона баррелей в день, следует из... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T17:37+0300
2025-03-19T17:37+0300
энергетика
нефть
сша
добыча нефти в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82685/31/826853158_0:141:2500:1547_1920x0_80_0_0_e0f67c61181b8f1bc8cc7d8347c5927a.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 14 марта, незначительно сократилась - на 2 тысячи баррелей в сутки, до 13,573 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,54 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в декабре прошлого года добыча нефти в США составила 13,491 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в январе показатель составил 13,4 миллиона баррелей в сутки, в феврале - 13,54 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,22 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 11 марта повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день, до 13,61 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 30 тысяч баррелей в день, до 13,76 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/20250319/neft-855950191.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82685/31/826853158_333:0:2408:1556_1920x0_80_0_0_4d17f0afa0745e355e703698619f47b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, добыча нефти в сша
Энергетика, Нефть, США, добыча нефти в США
17:37 19.03.2025
 
Добыча нефти в США за неделю по 14 марта слабо снизилась

Добыча нефти в США за неделю по 14 марта сократилась на 2 тысячи баррелей в сутки

© flickr.com / Imahornfan Буровая установка для геологической разведки в Техасе, США
 Буровая установка для геологической разведки в Техасе, США - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© flickr.com / Imahornfan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 14 марта, незначительно сократилась - на 2 тысячи баррелей в сутки, до 13,573 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,54 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в декабре прошлого года добыча нефти в США составила 13,491 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в январе показатель составил 13,4 миллиона баррелей в сутки, в феврале - 13,54 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,22 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 11 марта повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день, до 13,61 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 30 тысяч баррелей в день, до 13,76 миллиона баррелей.
Буровая установка для геологической разведки в Техасе, США - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Запасы нефти в США за неделю выросли сильнее прогноза
17:33
 
ЭнергетикаНефтьСШАдобыча нефти в США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала