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Нефть дорожает после выхода данных о её запасах в США
Нефть дорожает после выхода данных о её запасах в США - 19.03.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает после выхода данных о её запасах в США
Мировые цены на нефть в среду вечером растут после публикации еженедельных данных о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T19:10+0300
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2025-03-19T19:10+0300
энергетика
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут после публикации еженедельных данных о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.23 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,67%, до 71,03 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,69%, до 67,21 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю выросли несколько сильнее ожиданий - на 1,7 миллиона баррелей, до 437 миллионов. Запасы бензина в то же время снизились на 0,5 миллиона баррелей - до 240,6 миллиона, прогноз составлял сокращение на 2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились больше прогнозов - на 2,8 миллиона баррелей, до 114,8 миллиона. Кроме того, добыча в США за неделю по 14 марта незначительно снизилась – до 13,573 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, рынки
Нефть дорожает после выхода данных о её запасах в США
Мировые цены на нефть растут после публикации еженедельных данных о запасах сырья в США
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут после публикации еженедельных данных о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.23 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,67%, до 71,03 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,69%, до 67,21 доллара.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю выросли несколько сильнее ожиданий - на 1,7 миллиона баррелей, до 437 миллионов.
В Минэнерго оценили перспективы роста спроса на нефть в ближайшие 10-15 лет
Запасы бензина в то же время снизились на 0,5 миллиона баррелей - до 240,6 миллиона, прогноз составлял сокращение на 2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились больше прогнозов - на 2,8 миллиона баррелей, до 114,8 миллиона.
Кроме того, добыча в США за неделю по 14 марта незначительно снизилась – до 13,573 миллиона баррелей в сутки.