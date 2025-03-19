https://1prime.ru/20250319/nornikel-855930940.html
"Норникель" готов восстановить связи со старыми партнерами
"Норникель" готов восстановить связи со старыми партнерами - 19.03.2025, ПРАЙМ
"Норникель" готов восстановить связи со старыми партнерами
Многие компании России и экономика страны в целом пострадали от непоследовательного поведения зарубежных партнеров, поэтому нет оснований с раскрытыми объятиями | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:54+0300
2025-03-19T02:54+0300
2025-03-19T02:54+0300
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денис мантуров
норникель
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Многие компании России и экономика страны в целом пострадали от непоследовательного поведения зарубежных партнеров, поэтому нет оснований с раскрытыми объятиями встречать первые сигналы потепления, тем не менее "Норникель" будет готов восстановить связи со старыми партнерами, сообщил журналистам президент "Норникеля" Владимир Потанин в кулуарах съезда РСПП.
"Многие наши компании, да и вообще наша экономика в целом в достаточной степени пострадала от непоследовательного поведения наших партнеров, поэтому никаких оснований с раскрытыми объятиями встречать эти первые сигналы потепления у нас нет. Мы работаем в прежнем режиме, хотя, конечно, будем готовы восстановить эти связи с нашими старыми партнерами", - ответил он на вопрос о перспективах возможного потепления в отношениях с Западом, и с Европой в частности.
Президент России Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в страну иностранных компаний, указывал, что нужно отнестись к этому самым внимательным образом, чтобы не утратить приобретенный потенциал. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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"Норникель" готов восстановить связи со старыми партнерами
Потанин: "Норникель" готов восстановить связи со старыми партнерами
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Многие компании России и экономика страны в целом пострадали от непоследовательного поведения зарубежных партнеров, поэтому нет оснований с раскрытыми объятиями встречать первые сигналы потепления, тем не менее "Норникель" будет готов восстановить связи со старыми партнерами, сообщил журналистам президент "Норникеля" Владимир Потанин в кулуарах съезда РСПП.
"Многие наши компании, да и вообще наша экономика в целом в достаточной степени пострадала от непоследовательного поведения наших партнеров, поэтому никаких оснований с раскрытыми объятиями встречать эти первые сигналы потепления у нас нет. Мы работаем в прежнем режиме, хотя, конечно, будем готовы восстановить эти связи с нашими старыми партнерами", - ответил он на вопрос о перспективах возможного потепления в отношениях с Западом, и с Европой в частности.
Президент России Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в страну иностранных компаний, указывал, что нужно отнестись к этому самым внимательным образом, чтобы не утратить приобретенный потенциал. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.