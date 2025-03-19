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Россия и Украина обменялись пленными 175 на 175
Россия и Украина обменялись пленными 175 на 175 - 19.03.2025, ПРАЙМ
Россия и Украина обменялись пленными 175 на 175
По итогам переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 175 российских военнослужащих, Со своей стороны, Россия передала... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T17:04+0300
2025-03-19T17:04+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. По итогам переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 175 российских военнослужащих, Со своей стороны, Россия передала Украине 175 пленных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в качестве жеста доброй воли Киеву возвращены еще 22 пленных, которые получили тяжелые ранения."Девятнадцатого марта 2025 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также, в качестве жеста доброй воли, 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи", - отмечается в релизе.Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Кроме того, освобожденным предоставлена возможность связаться с родственниками. "Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - отметили в министерстве Уточняется, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия оказали ОАЭ.
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россия, украина, минобороны рф, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Минобороны РФ, ВСУ
Россия и Украина обменялись пленными 175 на 175
Россия и Украина обменялись пленными 175 на 175, также Киеву переданы 22 тяжелораненых
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. По итогам переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 175 российских военнослужащих, Со своей стороны, Россия передала Украине 175 пленных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, в качестве жеста доброй воли Киеву возвращены еще 22 пленных, которые получили тяжелые ранения.
"Девятнадцатого марта 2025 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также, в качестве жеста доброй воли, 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи", - отмечается в релизе.
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Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Кроме того, освобожденным предоставлена возможность связаться с родственниками.
"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - отметили в министерстве
Уточняется, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия оказали ОАЭ.