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Поставки нефти из России в Евросоюз в январе сократились в полтора раза - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Поставки нефти из России в Евросоюз в январе сократились в полтора раза
Поставки нефти из России в Евросоюз в январе сократились в полтора раза - 19.03.2025, ПРАЙМ
Поставки нефти из России в Евросоюз в январе сократились в полтора раза
Поставки нефти из России в Евросоюз в январе этого года сократились в полтора раза по сравнению с январем прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T01:15+0300
2025-03-19T01:15+0300
энергетика
нефть
экономика
москва
венгрия
словакия
ес
евростат
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Поставки нефти из России в Евросоюз в январе этого года сократились в полтора раза по сравнению с январем прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным статистического агентства Евростат. Так, по итогам января 2025 года ЕС импортировал из России нефти на 505,4 миллиона евро, что в полтора раза меньше, чем год назад. По сравнению с декабрем 2024 года сокращение составило 13%. При этом такие объемы импорта стали минимальными с августа 2024 года. Российскую нефть среди стран Евросоюза в январе покупали только Венгрия (212,8 миллиона евро), Словакия (170,4 миллиона), Чехия (122,2 миллиона) и немного Эстония. В общем объеме импорта Евросоюзом нефти Россия по итогам января сохранила за собой 13-е место. В лидерах оказались Норвегия с 3,5 миллиарда евро, обогнавшая США, которые переместились на второе место с 3,3 миллиарда евро, а также вырвавшиеся вперед Казахстан (2,6 миллиарда), Ливия (1,8 миллиарда) и Саудовская Аравия (1,5 миллиарда). Кроме того ЕС продолжает покупать российские нефтепродукты. И хотя за январь их было ввезено в объединение всего лишь на 21 тысячу евро, в предыдущие несколько месяцев союз покупал их на 13-29 миллионов евро. Однако ранее также иногда бывала просадка в импорте, когда он составлял лишь несколько десятков тысяч евро. В прошлом январе поставки нефтепродуктов из РФ в ЕС составили 136,8 миллиона евро. По итогам прошлого года импорт Евросоюзом нефти из России составил 6,4 миллиарда евро, а нефтепродуктов - 312,6 миллиона.
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нефть, москва, венгрия, словакия, ес, евростат
Энергетика, Нефть, Экономика, МОСКВА, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, ЕС, Евростат
01:15 19.03.2025
 
Поставки нефти из России в Евросоюз в январе сократились в полтора раза

Евростат: поставки нефти из России в Евросоюз в январе сократились в полтора раза

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Поставки нефти из России в Евросоюз в январе этого года сократились в полтора раза по сравнению с январем прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным статистического агентства Евростат.
Так, по итогам января 2025 года ЕС импортировал из России нефти на 505,4 миллиона евро, что в полтора раза меньше, чем год назад. По сравнению с декабрем 2024 года сокращение составило 13%. При этом такие объемы импорта стали минимальными с августа 2024 года.
Российскую нефть среди стран Евросоюза в январе покупали только Венгрия (212,8 миллиона евро), Словакия (170,4 миллиона), Чехия (122,2 миллиона) и немного Эстония.
В общем объеме импорта Евросоюзом нефти Россия по итогам января сохранила за собой 13-е место. В лидерах оказались Норвегия с 3,5 миллиарда евро, обогнавшая США, которые переместились на второе место с 3,3 миллиарда евро, а также вырвавшиеся вперед Казахстан (2,6 миллиарда), Ливия (1,8 миллиарда) и Саудовская Аравия (1,5 миллиарда).
Кроме того ЕС продолжает покупать российские нефтепродукты. И хотя за январь их было ввезено в объединение всего лишь на 21 тысячу евро, в предыдущие несколько месяцев союз покупал их на 13-29 миллионов евро. Однако ранее также иногда бывала просадка в импорте, когда он составлял лишь несколько десятков тысяч евро. В прошлом январе поставки нефтепродуктов из РФ в ЕС составили 136,8 миллиона евро.
По итогам прошлого года импорт Евросоюзом нефти из России составил 6,4 миллиарда евро, а нефтепродуктов - 312,6 миллиона.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьМОСКВАВЕНГРИЯСЛОВАКИЯЕСЕвростат
 
 
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