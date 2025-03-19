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Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла до 3,7 тысячи "квадратов" - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла до 3,7 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла до 3,7 тысячи "квадратов" - 19.03.2025, ПРАЙМ
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла до 3,7 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в районе кубанской станицы Кавказская достигла 3,7 тысячи квадратных метров, сообщили в оперштабе региона. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T16:05+0300
2025-03-19T16:05+0300
происшествия
нефть
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 19 мар – ПРАЙМ. Площадь пожара на нефтебазе в районе кубанской станицы Кавказская достигла 3,7 тысячи квадратных метров, сообщили в оперштабе региона. В среду утром в оперштабе Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов". Работа предприятия была приостановлена. Позже в оперштабе региона сообщили, что площадь пожара увеличилась до 1,7 тысячи квадратных метров. "Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе увеличилась до 3750 квадратов метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты тушат резервуар, из которого ранее была обнаружена утечка нефтепродуктов, а также запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара.
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нефть, краснодарский край
Происшествия, Нефть, Краснодарский край
16:05 19.03.2025
 
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла до 3,7 тысячи "квадратов"

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае увеличилась до 3,7 тысячи "квадратов"

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк% Техника МЧС РФ
% Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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КРАСНОДАР, 19 мар – ПРАЙМ. Площадь пожара на нефтебазе в районе кубанской станицы Кавказская достигла 3,7 тысячи квадратных метров, сообщили в оперштабе региона.
В среду утром в оперштабе Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов". Работа предприятия была приостановлена. Позже в оперштабе региона сообщили, что площадь пожара увеличилась до 1,7 тысячи квадратных метров.
"Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе увеличилась до 3750 квадратов метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты тушат резервуар, из которого ранее была обнаружена утечка нефтепродуктов, а также запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара.
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