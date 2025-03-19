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Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае тушат свыше 400 человек
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае тушат свыше 400 человек - 19.03.2025, ПРАЙМ
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае тушат свыше 400 человек
Группировку для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края нарастили до 406 человек и 157 единиц техники, сообщили в оперштабе региона. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T23:18+0300
2025-03-19T23:18+0300
2025-03-19T23:18+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Группировку для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края нарастили до 406 человек и 157 единиц техники, сообщили в оперштабе региона. "Для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе нарастили группировку. К ликвидации возгорания привлекли 406 человек и 157 единиц техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В оперштабе отметили, что специалисты продолжают бороться с огнем на площади 4250 квадратных метров, "тушат один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара". В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.
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краснодарский край, нефть
Энергетика, Краснодарский край, Нефть
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае тушат свыше 400 человек
Группировку для тушения пожара на нефтебазе на Кубани увеличили до 406 человек
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Группировку для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края нарастили до 406 человек и 157 единиц техники, сообщили в оперштабе региона.
"Для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе нарастили группировку. К ликвидации возгорания привлекли 406 человек и 157 единиц техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В оперштабе отметили, что специалисты продолжают бороться с огнем на площади 4250 квадратных метров, "тушат один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара".
В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла до 3,7 тысячи "квадратов"