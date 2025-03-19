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Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае тушат свыше 400 человек

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае тушат свыше 400 человек - 19.03.2025, ПРАЙМ

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае тушат свыше 400 человек

Группировку для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края нарастили до 406 человек и 157 единиц техники, сообщили в оперштабе региона. | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T23:18+0300

2025-03-19T23:18+0300

2025-03-19T23:18+0300

энергетика

краснодарский край

нефть

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Группировку для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края нарастили до 406 человек и 157 единиц техники, сообщили в оперштабе региона. "Для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе нарастили группировку. К ликвидации возгорания привлекли 406 человек и 157 единиц техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В оперштабе отметили, что специалисты продолжают бороться с огнем на площади 4250 квадратных метров, "тушат один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара". В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.

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краснодарский край

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краснодарский край, нефть