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Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае тушат свыше 400 человек - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае тушат свыше 400 человек
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае тушат свыше 400 человек - 19.03.2025, ПРАЙМ
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае тушат свыше 400 человек
Группировку для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края нарастили до 406 человек и 157 единиц техники, сообщили в оперштабе региона. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T23:18+0300
2025-03-19T23:18+0300
энергетика
краснодарский край
нефть
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Группировку для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края нарастили до 406 человек и 157 единиц техники, сообщили в оперштабе региона. "Для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе нарастили группировку. К ликвидации возгорания привлекли 406 человек и 157 единиц техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В оперштабе отметили, что специалисты продолжают бороться с огнем на площади 4250 квадратных метров, "тушат один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара". В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.
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краснодарский край, нефть
Энергетика, Краснодарский край, Нефть
23:18 19.03.2025
 
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае тушат свыше 400 человек

Группировку для тушения пожара на нефтебазе на Кубани увеличили до 406 человек

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Группировку для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края нарастили до 406 человек и 157 единиц техники, сообщили в оперштабе региона.
"Для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе нарастили группировку. К ликвидации возгорания привлекли 406 человек и 157 единиц техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В оперштабе отметили, что специалисты продолжают бороться с огнем на площади 4250 квадратных метров, "тушат один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара".
В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.
% Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла до 3,7 тысячи "квадратов"
Вчера, 16:05
 
ЭнергетикаКраснодарский крайНефть
 
 
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