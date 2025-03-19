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Президент Мексики подписала законы о секторе энергетики

Президент Мексики подписала законы о секторе энергетики - 19.03.2025, ПРАЙМ

Президент Мексики подписала законы о секторе энергетики

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подписала законы о секторе энергетики, направленные на поддержку государственной нефтегазовой Pemex и Федеральной комиссии по | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T04:37+0300

2025-03-19T04:37+0300

2025-03-19T04:37+0300

энергетика

нефть

мексика

сша

pemex

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МЕХИКО, 19 мар - ПРАЙМ. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подписала законы о секторе энергетики, направленные на поддержку государственной нефтегазовой Pemex и Федеральной комиссии по электроэнергии CFE. "В 87-ую годовщину экспроприации нефти мы подписали указ о принятии восьми вторичных законов об энергетике, направленных на восстановление Petróleos Mexicanos и Федеральной комиссии по электроэнергии", - написала Шейнбаум в своем блоге в Х. По словам президента, благодаря реформам Pemex и CFE получат преференции в добыче нефти, ее переработке и производстве электроэнергии. Доминирование на рынке государственной нефтяной компании, как отметила Шейнбаум, было "сутью экспроприации нефти", произошедшей 87 лет назад. Национализация нефти в Мексике была впервые отменена в 2013 году конституционными реформами президента Энрике Пенья Ньето, которые положили конец государственной монополии в энергетическом секторе и открыли его для частной и иностранной конкуренции и инвестиций. Новые изменения позволят компаниям "вертикально интегрироваться, устраняя дочерние компании, что приведет к повышению эффективности". Для CFE новый закон предусматривает долю в 54% среднегодового объема энергии, поставляемой в сеть, а также обязательство не повышать ставки выше уровня инфляции. PEMEX согласно новым нормам "будет отвечать за определение районов разведки и добычи и может сотрудничать с частными компаниями по смешанным контрактам". С реформой вводится Закон о благосостоянии нефтяников и новый упрощенный налоговый режим для Pemex. Долг Pemex сейчас составляет около 97 миллиардов долларов США, что делает ее самой обремененной в мире нефтяной компанией. Производство сырой нефти и сжиженного газа совместно с частными партнерами по итогам 2024 года составило в среднем 1,75 млн баррелей в день, что на 116 тысяч баррелей в день меньше, чем в предыдущем году.-

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нефть, мексика, сша, pemex