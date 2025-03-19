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В Приморье один человек погиб, трое пострадали в ДТП
В Приморье один человек погиб, трое пострадали в ДТП - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Приморье один человек погиб, трое пострадали в ДТП
Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей в Приморье, сообщается в Тelegram-канале УМВД России по региону. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:51+0300
2025-03-19T02:51+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – ПРАЙМ. Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей в Приморье, сообщается в Тelegram-канале УМВД России по региону.
По данным полиции, авария произошла на автодороге Владивосток – Находка - порт Восточный. 83-летний водитель Nissan Wingroad, двигаясь со стороны Находки в направлении Владивостока по полосе встречного движения, сначала столкнулся с SsangYong Korando, а затем, продолжив движение, врезался и в Toyota Prius.
"В результате ДТП пассажирка Nissan Wingroad 1950 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью... Водитель получил травмы и был госпитализирован. Травмы также получили 59-летняя водитель Toyota Prius и 77-летняя пассажирка SsangYong Korando", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, по её результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
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Бизнес, Владивосток, Приморье, УМВД, МВД, Toyota, Toyota Camry
В Приморье один человек погиб, трое пострадали в ДТП
В Приморье один человек погиб, трое пострадали в ДТП с тремя автомобилями
ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – ПРАЙМ. Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей в Приморье, сообщается в Тelegram-канале УМВД России по региону.
По данным полиции, авария произошла на автодороге Владивосток – Находка - порт Восточный. 83-летний водитель Nissan Wingroad, двигаясь со стороны Находки в направлении Владивостока по полосе встречного движения, сначала столкнулся с SsangYong Korando, а затем, продолжив движение, врезался и в Toyota Prius.
"В результате ДТП пассажирка Nissan Wingroad 1950 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью... Водитель получил травмы и был госпитализирован. Травмы также получили 59-летняя водитель Toyota Prius и 77-летняя пассажирка SsangYong Korando", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, по её результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.