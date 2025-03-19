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Потанин: поддержка иностранных партнеров при добыче РЗМ не помешает

Потанин: поддержка иностранных партнеров при добыче РЗМ не помешает - 19.03.2025, ПРАЙМ

Потанин: поддержка иностранных партнеров при добыче РЗМ не помешает

Технологическая поддержка иностранных партнеров при добыче редкоземельных металлов (РЗМ) в России бы не помешала, так как большинство месторождений... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:52+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Технологическая поддержка иностранных партнеров при добыче редкоземельных металлов (РЗМ) в России бы не помешала, так как большинство месторождений малоизученны, но говорить об этом пока рано, заявил журналистам президент "Норникеля" Владимир Потанин в кулуарах РСПП. Президент РФ Владимир Путин ранее сообщал о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. Конкретных шагов этом направлении пока не было, отмечал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, но Москва заинтересованность сохраняет. Потанин отметил, что работа по редкоземельным металлам сейчас усиливается, "как всякая тема, которая становится модной". "Все сейчас бросились заниматься редкозёмами. "Норильский никель" производит несколько редких и редкоземельных металлов… Большинство этих месторождений небольшие, их трудно добывать, и поэтому, когда вот сейчас этот дым рассеется и хайп пройдет, нужно будет переходить к профессиональной работе", - заявил он. "Многие месторождения, которые у нас на территории есть и которые есть на новых российских территориях, они малоизученны, многие геологические исследования, их результаты были утрачены после Советского Союза, поэтому все это сейчас нужно будет восстанавливать, мы над этим думаем и работаем", - уточнил Потанин. "Я думаю, что поскольку это проекты сложные, то технологическая поддержка самых разных партнеров нам бы не помешала. Но об этом пока рано говорить. Я еще раз повторюсь, что это очень низко изученные месторождения, те, о которых мы говорим, и над ними еще очень много нужно работать", - ответил он на вопрос о возможности совместной добычи с иностранными партнерами. Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что в ближайшие шесть лет планируется снизить долю импорта редких и редкоземельных металлов до 45% с нынешних 75%. В феврале в ведомстве рассказали, что уже ведется подготовка к запуску крупнейших инвестиционных проектов по редкоземельным металлам в Мурманской области, Иркутской области, Якутии и других регионах. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

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