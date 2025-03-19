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Трамп установил срок для новой ядерной сделки с Ираном, пишут СМИ - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Трамп установил срок для новой ядерной сделки с Ираном, пишут СМИ
Трамп установил срок для новой ядерной сделки с Ираном, пишут СМИ - 19.03.2025, ПРАЙМ
Трамп установил срок для новой ядерной сделки с Ираном, пишут СМИ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп установил двухмесячный срок для заключения новой ядерной сделки, пишет портал Axios со ссылкой на источники. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T20:23+0300
2025-03-19T20:46+0300
иран
али хаменеи
дональд трамп
ядерная сделка
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп установил двухмесячный срок для заключения новой ядерной сделки, пишет портал Axios со ссылкой на источники. Соответствующее послание он адресовал верховному лидеру Исламской Республики аятолле Али Хаменеи."В письме президента Трампа верховному лидеру Ирана Али Хаменеи был установлен срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки", - говорится в публикации.Уточняется, что источниками этой информации стали американский чиновник и два осведомленных источника. По их словам, Трамп в письме также заявил, что не хочет, чтобы переговоры затягивались на неопределенный срок. Однако, если Иран отвергнет предложение главы Белого дома, шансы на начало атак Соединенных Штатов или Израиля на ядерные объекты Ирана "резко" возрастут, добавляет Axios.Как сообщает портал, об отправке письма Ирану Белый дом заблаговременно проинформировал своих союзников, в частности, Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ.Трамп 7 марта заявил, что направил письмо Али Хаменеи и предпочел бы заключить с Ираном сделку по вопросу ядерной программы Тегерана. Глава Белого дома добавил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения ядерного вопроса – военный и дипломатический. При этом он подчеркнул, что отдает предпочтение переговорам. Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран в 2015 году заключили ядерную сделку, предполагающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Соединенные Штаты при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Ирана. В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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иран, али хаменеи, дональд трамп, ядерная сделка, сша
ИРАН, Али Хаменеи, Дональд Трамп, ядерная сделка, США
20:23 19.03.2025 (обновлено: 20:46 19.03.2025)
 
Трамп установил срок для новой ядерной сделки с Ираном, пишут СМИ

Axios: Трамп установил срок в 2 месяца для заключения новой ядерной сделки с Ираном

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп установил двухмесячный срок для заключения новой ядерной сделки, пишет портал Axios со ссылкой на источники.
Соответствующее послание он адресовал верховному лидеру Исламской Республики аятолле Али Хаменеи.
"В письме президента Трампа верховному лидеру Ирана Али Хаменеи был установлен срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки", - говорится в публикации.
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Уточняется, что источниками этой информации стали американский чиновник и два осведомленных источника.
По их словам, Трамп в письме также заявил, что не хочет, чтобы переговоры затягивались на неопределенный срок. Однако, если Иран отвергнет предложение главы Белого дома, шансы на начало атак Соединенных Штатов или Израиля на ядерные объекты Ирана "резко" возрастут, добавляет Axios.
Как сообщает портал, об отправке письма Ирану Белый дом заблаговременно проинформировал своих союзников, в частности, Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ.
Трамп 7 марта заявил, что направил письмо Али Хаменеи и предпочел бы заключить с Ираном сделку по вопросу ядерной программы Тегерана. Глава Белого дома добавил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения ядерного вопроса – военный и дипломатический. При этом он подчеркнул, что отдает предпочтение переговорам.
Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран в 2015 году заключили ядерную сделку, предполагающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Соединенные Штаты при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Ирана. В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
 
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