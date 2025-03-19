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Рынок легковых шин России в 2024 году вырос на 23%

Рынок легковых шин России в 2024 году вырос на 23% - 19.03.2025, ПРАЙМ

Рынок легковых шин России в 2024 году вырос на 23%

Российский рынок легковых шин по итогам 2024 года вырос на 23% и составил 56,4 миллиона штук, следует из презентации АО "Кордиант". | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T17:07+0300

2025-03-19T17:07+0300

2025-03-19T17:07+0300

экономика

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шины

"кордиант калуга"

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УЛЬЯНОВСК, 19 мар - ПРАЙМ. Российский рынок легковых шин по итогам 2024 года вырос на 23% и составил 56,4 миллиона штук, следует из презентации АО "Кордиант". "Российский шинный рынок… легковые шины, миллионы штук: 2023 год - 45,7 миллиона; 2024 год - 56,4 миллиона штук", - указывается в презентации, представленной гендиректором холдинга Вадимом Володиным. Он уточнил, что при расчетах компании объема рынка складывается количество произведенных и импортированных шин и вычитается экспорт. При этом отмечается, что производство таких шин в минувшем году выросло на 20%, до 34,5 миллиона штук, а импорт вырос на четверть, до 25 миллионов штук. "К концу 2024 года импортные поставки стабилизировались, но доля КНР по-прежнему высокая - более 70%", - уточняется в презентации. "Несмотря на то, что рынок вырос на 23% год к году, есть некий профицит мощностей, то есть в России мощности по производству легковых шин они избыточные", - прокомментировал Володин.

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авто, автомобильные шины, шины, "кордиант калуга"