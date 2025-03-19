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Симоньян назвала Карлсона самым бесстрашным человеком в США

Симоньян назвала Карлсона самым бесстрашным человеком в США - 19.03.2025, ПРАЙМ

Симоньян назвала Карлсона самым бесстрашным человеком в США

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала американского журналиста Такера Карлсона самым... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала американского журналиста Такера Карлсона самым бесстрашным человеком в медиапространстве США. Ранее Карлсон в интервью с журналистом Риком Санчесом назвал закрытие телеканала RT в Соединенных Штатах Америки администрацией бывшего президента США Джо Байдена посягательством на свободу слова. "Такер Карлсон, уважаемый, в очередной раз доказал всем, что он самый бесстрашный человек в американской медийке. Он позвал нашего ведущего Рика Санчеса к себе на шоу говорить про запрет RT и цензуру в США. Интервью в Х (соцсеть - ред.) за полдня набрало почти 3 миллиона просмотров", - написала Симоньян в своем Telegram-канале. Она также опубликовала слова Карлсона о том, что ему как американцу не разрешали смотреть RT, поэтому он видел канал не так часто. "Мне запрещено слышать такие идеи или такую информацию. Но то, что я видел, показалось мне суперинтересным. Да, суперинтересным. Это не просто новости по кругу, как на тех каналах, где мы работали: вот вам восемь событий, которые мы будем крутить без конца целый день - и больше ничего вам не расскажем. У RT же есть куча интересных материалов", - приводит Симоньян цитату Карлсона из беседы с Санчесом. Третьего марта американский журналист Бен Свонн, работавший в RT, обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу с просьбой снять санкции с RT, Sputnik и АНО "Тв-Новости" (юрлицо телеканала RT), отметив, что запрет на работу российских СМИ, введенный прошлой администрацией, нарушает конституционное право страны, под письмом подписались еще ряд журналистов. В сентябре занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". Ранее Симоньян назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах, которые прошли в ноябре. Она отметила, что США ввели санкции против RT за стандартную журналистскую деятельность, никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает. При этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT как российский канал, а относится к нему как источнику альтернативной точки зрения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , сша, москва, такер карлсон, маргарита симоньян, джо байден, rt, sputnik