https://1prime.ru/20250319/tramp-855952366.html

Трамп рассказал, о чем говорил с Зеленским

Трамп рассказал, о чем говорил с Зеленским - 19.03.2025, ПРАЙМ

Трамп рассказал, о чем говорил с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским по вопросу сближения переговорных позиций РФ и Украины,... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T19:16+0300

2025-03-19T19:16+0300

2025-03-19T19:16+0300

спецоперация на украине

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

украина

россия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_0:31:1694:984_1920x0_80_0_0_a5355ec023ad7c2cb939d5063d964bfb.jpg

ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским по вопросу сближения переговорных позиций РФ и Украины, рассказал ему о результатах контакта с российским президентом Владимиром Путиным накануне. "Только что закончил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа", - рассказал Трамп в своей соцсети Truth Social..По его словам, многое в дискуссии основывалось на состоявшемся накануне телефонном разговоре с Путиным с целью сблизить Россию и Украину в контексте их запросов и нужд. "Мы... на пути к этому", - подчеркнул Трамп.Он добавил, что поручил государственному секретарю Марко Рубио и советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу поделиться "подходящим описанием" затронутых тем, и вскоре госдеп опубликует соответствующее заявление.

https://1prime.ru/20250319/peskov-855951791.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, сша