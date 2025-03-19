https://1prime.ru/20250319/tramp-855952366.html
Трамп рассказал, о чем говорил с Зеленским
Трамп рассказал, о чем говорил с Зеленским - 19.03.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал, о чем говорил с Зеленским
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским по вопросу сближения переговорных позиций РФ и Украины,... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T19:16+0300
2025-03-19T19:16+0300
2025-03-19T19:16+0300
спецоперация на украине
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
украина
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_0:31:1694:984_1920x0_80_0_0_a5355ec023ad7c2cb939d5063d964bfb.jpg
ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским по вопросу сближения переговорных позиций РФ и Украины, рассказал ему о результатах контакта с российским президентом Владимиром Путиным накануне. "Только что закончил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа", - рассказал Трамп в своей соцсети Truth Social..По его словам, многое в дискуссии основывалось на состоявшемся накануне телефонном разговоре с Путиным с целью сблизить Россию и Украину в контексте их запросов и нужд. "Мы... на пути к этому", - подчеркнул Трамп.Он добавил, что поручил государственному секретарю Марко Рубио и советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу поделиться "подходящим описанием" затронутых тем, и вскоре госдеп опубликует соответствующее заявление.
https://1prime.ru/20250319/peskov-855951791.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_66:0:1629:1172_1920x0_80_0_0_1a4c61c12a91c9fe7e123a2e62507ade.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, сша
Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, УКРАИНА, РОССИЯ, США
Трамп рассказал, о чем говорил с Зеленским
Трамп сообщил, что говорил с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева
ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским по вопросу сближения переговорных позиций РФ и Украины, рассказал ему о результатах контакта с российским президентом Владимиром Путиным накануне.
"Только что закончил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа", - рассказал Трамп в своей соцсети Truth Social..
По его словам, многое в дискуссии основывалось на состоявшемся накануне телефонном разговоре с Путиным с целью сблизить Россию и Украину в контексте их запросов и нужд. "Мы... на пути к этому", - подчеркнул Трамп.
Он добавил, что поручил государственному секретарю Марко Рубио и советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу поделиться "подходящим описанием" затронутых тем, и вскоре госдеп опубликует соответствующее заявление.
В Кремле оценили вероятность личной встречи Путина и Трампа