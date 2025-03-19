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Трамп рассказал, о чем говорил с Зеленским - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Трамп рассказал, о чем говорил с Зеленским
Трамп рассказал, о чем говорил с Зеленским - 19.03.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал, о чем говорил с Зеленским
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским по вопросу сближения переговорных позиций РФ и Украины,... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T19:16+0300
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спецоперация на украине
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским по вопросу сближения переговорных позиций РФ и Украины, рассказал ему о результатах контакта с российским президентом Владимиром Путиным накануне. "Только что закончил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа", - рассказал Трамп в своей соцсети Truth Social..По его словам, многое в дискуссии основывалось на состоявшемся накануне телефонном разговоре с Путиным с целью сблизить Россию и Украину в контексте их запросов и нужд. "Мы... на пути к этому", - подчеркнул Трамп.Он добавил, что поручил государственному секретарю Марко Рубио и советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу поделиться "подходящим описанием" затронутых тем, и вскоре госдеп опубликует соответствующее заявление.
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дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, сша
Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, УКРАИНА, РОССИЯ, США
19:16 19.03.2025
 
Трамп рассказал, о чем говорил с Зеленским

Трамп сообщил, что говорил с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским по вопросу сближения переговорных позиций РФ и Украины, рассказал ему о результатах контакта с российским президентом Владимиром Путиным накануне.
"Только что закончил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа", - рассказал Трамп в своей соцсети Truth Social..
По его словам, многое в дискуссии основывалось на состоявшемся накануне телефонном разговоре с Путиным с целью сблизить Россию и Украину в контексте их запросов и нужд. "Мы... на пути к этому", - подчеркнул Трамп.
Он добавил, что поручил государственному секретарю Марко Рубио и советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу поделиться "подходящим описанием" затронутых тем, и вскоре госдеп опубликует соответствующее заявление.
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
В Кремле оценили вероятность личной встречи Путина и Трампа
18:27
 
Спецоперация на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУКРАИНАРОССИЯСША
 
 
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