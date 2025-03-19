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Белый дом прокомментировал решимость Трампа закончить конфликт на Украине
Белый дом прокомментировал решимость Трампа закончить конфликт на Украине - 19.03.2025, ПРАЙМ
Белый дом прокомментировал решимость Трампа закончить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине "раз и навсегда", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T20:58+0300
2025-03-19T20:58+0300
2025-03-19T21:22+0300
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине "раз и навсегда", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Он полон решимости завершить это раз и навсегда", - сказала она журналистам на брифинге, комментируя усилия американского лидера по завершению конфликта на Украине. Левитт добавила, что Трамп и президент России Владимир Путин в ходе разговора согласились, что украинский конфликт должен завершиться "долгосрочным миром".Она подчеркнула, что Трамп хочет перехода от частичного прекращения огня на Украине к полному."Сейчас у нас частичное прекращение огня, но президент отправляет своих высококвалифицированную команду на этой неделе в Саудовскую Аравию, чтобы бороться за мир", - сказала Левитт.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, РОССИЯ
Белый дом прокомментировал решимость Трампа закончить конфликт на Украине
Белый дом: Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине "раз и навсегда"
ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине "раз и навсегда", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Он полон решимости завершить это раз и навсегда", - сказала она журналистам на брифинге, комментируя усилия американского лидера по завершению конфликта на Украине.
Левитт добавила, что Трамп и президент России Владимир Путин в ходе разговора согласились, что украинский конфликт должен завершиться "долгосрочным миром".
СМИ: Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня в небе и на море
Она подчеркнула, что Трамп хочет перехода от частичного прекращения огня на Украине к полному.
"Сейчас у нас частичное прекращение огня, но президент отправляет своих высококвалифицированную команду на этой неделе в Саудовскую Аравию, чтобы бороться за мир", - сказала Левитт.