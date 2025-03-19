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Белый дом прокомментировал решимость Трампа закончить конфликт на Украине - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Белый дом прокомментировал решимость Трампа закончить конфликт на Украине
Белый дом прокомментировал решимость Трампа закончить конфликт на Украине - 19.03.2025, ПРАЙМ
Белый дом прокомментировал решимость Трампа закончить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине "раз и навсегда", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. | 19.03.2025, ПРАЙМ
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украина
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине "раз и навсегда", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Он полон решимости завершить это раз и навсегда", - сказала она журналистам на брифинге, комментируя усилия американского лидера по завершению конфликта на Украине. Левитт добавила, что Трамп и президент России Владимир Путин в ходе разговора согласились, что украинский конфликт должен завершиться "долгосрочным миром".Она подчеркнула, что Трамп хочет перехода от частичного прекращения огня на Украине к полному."Сейчас у нас частичное прекращение огня, но президент отправляет своих высококвалифицированную команду на этой неделе в Саудовскую Аравию, чтобы бороться за мир", - сказала Левитт.
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украина, дональд трамп, владимир путин, сша, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, РОССИЯ
20:58 19.03.2025 (обновлено: 21:22 19.03.2025)
 
Белый дом прокомментировал решимость Трампа закончить конфликт на Украине

Белый дом: Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине "раз и навсегда"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине "раз и навсегда", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Он полон решимости завершить это раз и навсегда", - сказала она журналистам на брифинге, комментируя усилия американского лидера по завершению конфликта на Украине.
Левитт добавила, что Трамп и президент России Владимир Путин в ходе разговора согласились, что украинский конфликт должен завершиться "долгосрочным миром".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
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Она подчеркнула, что Трамп хочет перехода от частичного прекращения огня на Украине к полному.
"Сейчас у нас частичное прекращение огня, но президент отправляет своих высококвалифицированную команду на этой неделе в Саудовскую Аравию, чтобы бороться за мир", - сказала Левитт.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАДональд ТрампВладимир ПутинСШАРОССИЯ
 
 
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