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Белый дом прокомментировал решимость Трампа закончить конфликт на Украине

Белый дом прокомментировал решимость Трампа закончить конфликт на Украине - 19.03.2025, ПРАЙМ

Белый дом прокомментировал решимость Трампа закончить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине "раз и навсегда", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T20:58+0300

2025-03-19T20:58+0300

2025-03-19T21:22+0300

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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине "раз и навсегда", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Он полон решимости завершить это раз и навсегда", - сказала она журналистам на брифинге, комментируя усилия американского лидера по завершению конфликта на Украине. Левитт добавила, что Трамп и президент России Владимир Путин в ходе разговора согласились, что украинский конфликт должен завершиться "долгосрочным миром".Она подчеркнула, что Трамп хочет перехода от частичного прекращения огня на Украине к полному."Сейчас у нас частичное прекращение огня, но президент отправляет своих высококвалифицированную команду на этой неделе в Саудовскую Аравию, чтобы бороться за мир", - сказала Левитт.

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украина, дональд трамп, владимир путин, сша, россия