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ЦБ Турции приостановил лицензии Pay Fix, ninal и Aypara - 19.03.2025, ПРАЙМ
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ЦБ Турции приостановил лицензии Pay Fix, ninal и Aypara
ЦБ Турции приостановил лицензии Pay Fix, ninal и Aypara - 19.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ Турции приостановил лицензии Pay Fix, ninal и Aypara
Центральный банк Турции приостановил лицензии платежных систем Pay Fix, İninal и Aypara, применив к ним ряд административных и финансовых мер, говорится в... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:53+0300
2025-03-19T02:53+0300
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финансы
турция
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центральные банки
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АНКАРА, 18 мар – ПРАЙМ. Центральный банк Турции приостановил лицензии платежных систем Pay Fix, İninal и Aypara, применив к ним ряд административных и финансовых мер, говорится в заявлении регулятора. Платежная система Ininal пользовалась широкой популярностью у граждан России на фоне блокировки российских карт за границей. Пользователи могли открыть счет онлайн по загранпаспорту без поездки в Турцию. После верификации личности можно было увеличить лимит на расходы. "Центральный банк приостановил действие лицензий на осуществление деятельности компаний Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Pay Fix), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (İninal) и Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş., в отношении которых было проведено расследование", - говорится в заявлении ЦБ Турции. "Решением ЦБ Турции были применены административные и финансовые меры", - добавляет регулятор. Ранее был задержан глава совета директоров Ininal, владелец банка Bankpozitif, платежной системы Payfix и телеканала Flash TV Эркан Корк. По данным газеты Sabah, его задержали вместе с еще 42 подозреваемыми в рамках начатого прокуратурой Стамбула расследования. Издание сообщило о конфискации активов 23 компаний с общим капиталом в 6,9 миллиарда турецких лир, в том числе в криптовалюте. Корк подозревается в отмывании денежных средств, полученных за счет нелегальных азартных игр.
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банки, финансы, турция, стамбул, центральные банки, центральный банк
Банки, Финансы, ТУРЦИЯ, Стамбул, центральные банки, Центральный банк
02:53 19.03.2025
 
ЦБ Турции приостановил лицензии Pay Fix, ninal и Aypara

ЦБ Турции приостановил лицензии платежных систем Pay Fix, ninal и Aypara

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АНКАРА, 18 мар – ПРАЙМ. Центральный банк Турции приостановил лицензии платежных систем Pay Fix, İninal и Aypara, применив к ним ряд административных и финансовых мер, говорится в заявлении регулятора.
Платежная система Ininal пользовалась широкой популярностью у граждан России на фоне блокировки российских карт за границей. Пользователи могли открыть счет онлайн по загранпаспорту без поездки в Турцию. После верификации личности можно было увеличить лимит на расходы.
"Центральный банк приостановил действие лицензий на осуществление деятельности компаний Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Pay Fix), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (İninal) и Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş., в отношении которых было проведено расследование", - говорится в заявлении ЦБ Турции.
"Решением ЦБ Турции были применены административные и финансовые меры", - добавляет регулятор.
Ранее был задержан глава совета директоров Ininal, владелец банка Bankpozitif, платежной системы Payfix и телеканала Flash TV Эркан Корк.
По данным газеты Sabah, его задержали вместе с еще 42 подозреваемыми в рамках начатого прокуратурой Стамбула расследования. Издание сообщило о конфискации активов 23 компаний с общим капиталом в 6,9 миллиарда турецких лир, в том числе в криптовалюте. Корк подозревается в отмывании денежных средств, полученных за счет нелегальных азартных игр.
 
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