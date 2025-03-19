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Уолтц назвал сроки встречи технических команд США и России в эр-Рияде
Уолтц назвал сроки встречи технических команд США и России в эр-Рияде - 19.03.2025, ПРАЙМ
Уолтц назвал сроки встречи технических команд США и России в эр-Рияде
Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что переговорил с помощником президента России Юрием Ушаковым, в итоге стороны... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T17:35+0300
2025-03-19T17:35+0300
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что переговорил с помощником президента России Юрием Ушаковым, в итоге стороны договорились, что американская и российская технические команды проведут встречу в ближайшие дни в Эр-Рияде. "Сегодня я говорил со своим российским коллегой Юрием Ушаковым об усилиях президента (Дональда - ред.) Трампа по прекращению войны на Украине. Мы договорились, что наши технические группы встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на реализации и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России", - написал Уолтц в социальной сети X. В Саудовской Аравии ранее встретились делегации Соединенных Штатов и Украины. Офис Владимира Зеленского обнародовал совместное заявление Киева и Вашингтона по результататам переговоров, где указывается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по соглашению сторон. Кроме того, в документе отмечается, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Ушаков ранее подчеркивал, что предложение о 30-дневном перемирии, которое было согласовано в ходе встречи представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов РФ. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков отметил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, РОССИЯ
Уолтц назвал сроки встречи технических команд США и России в эр-Рияде
Уолтц: технические команды США и России встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни
ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что переговорил с помощником президента России Юрием Ушаковым, в итоге стороны договорились, что американская и российская технические команды проведут встречу в ближайшие дни в Эр-Рияде.
"Сегодня я говорил со своим российским коллегой Юрием Ушаковым об усилиях президента (Дональда - ред.) Трампа по прекращению войны на Украине. Мы договорились, что наши технические группы встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на реализации и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России", - написал Уолтц в социальной сети X.
В Саудовской Аравии ранее встретились делегации Соединенных Штатов и Украины. Офис Владимира Зеленского обнародовал совместное заявление Киева и Вашингтона по результататам переговоров, где указывается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по соглашению сторон. Кроме того, в документе отмечается, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
США продолжат передавать Киеву военную помощь, заявил Уолтц
Ушаков ранее подчеркивал, что предложение о 30-дневном перемирии, которое было согласовано в ходе встречи представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов РФ. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков отметил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы.