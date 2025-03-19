https://1prime.ru/20250319/zelenskiy-855954459.html

СМИ: Зеленский заявил Трампу о согласии остановить удары по энергообъектам

СМИ: Зеленский заявил Трампу о согласии остановить удары по энергообъектам - 19.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: Зеленский заявил Трампу о согласии остановить удары по энергообъектам

Владимир Зеленский заявил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу в телефонном разговоре, что Украина согласна на прекращение ударов по энергетической... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T20:42+0300

2025-03-19T20:42+0300

2025-03-19T20:42+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу в телефонном разговоре, что Украина согласна на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник. Накануне Зеленский сообщил журналистам, что Киев поддержит предложение остановить атаки на энергетическую инфраструктуру. Но, несмотря на это, утром в среду власти Краснодарского края заявили об отражении атаки БПЛА киевского режима. Из-за падения обломков возник пожар на нефтебазе близ станицы. Оказался поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания первоначально составляла 20 квадратных метров, затем она выросла до 4250 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена. "Зеленский согласился на предложение остановить удары по российской энергетической инфраструктуре... Зеленский передал это сообщение Трампу во время телефонного разговора в среду", - указывается в сообщении. В пресс-службе Кремля во вторник сообщили, что президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора ответил согласием на предложение Трампа о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергетической инфраструктуры сроком на 30 дней и отдал российским военным команду по его реализации.

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дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, сша