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Россия в январе-феврале сократила закупки автомобилей в Китае вдвое - 20.03.2025, ПРАЙМ
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Россия в январе-феврале сократила закупки автомобилей в Китае вдвое
Россия в январе-феврале сократила закупки автомобилей в Китае вдвое - 20.03.2025, ПРАЙМ
Россия в январе-феврале сократила закупки автомобилей в Китае вдвое
Китай в январе-феврале текущего года на фоне роста утилизационного сбора примерно вдвое сократил поставки легковых автомобилей в Россию - до 750 миллионов... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T16:08+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Китай в январе-феврале текущего года на фоне роста утилизационного сбора примерно вдвое сократил поставки легковых автомобилей в Россию - до 750 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Утилизационный сбор на автомобили и прицепы с 1 октября вырос в России на 70-85% в рамках первого этапа долгосрочной шкалы индексации, а с 1 января 2025 года - еще на 10-20%. Так, Россия за первые два месяца приобрела в Китае легковых автомобилей на 749,9 миллиона долларов, что почти вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года в 1,46 миллиарда долларов. При этом весь китайский экспорт легковых автомобилей вырос за год незначительно - на 1,6% - и составил за январь-февраль 12,5 миллиарда долларов. В результате российский рынок теперь занимает в экспорте Китая лишь 6% вместо прошлогодних 11,9%. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Цель такого налога - обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания его срока службы.
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КИТАЙ, РОССИЯ, Авто, китайские авто
16:08 20.03.2025
 
Россия в январе-феврале сократила закупки автомобилей в Китае вдвое

Таможня КНР: поставки легковых автомобилей сократились до 750 миллионов долларов

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Китай в январе-феврале текущего года на фоне роста утилизационного сбора примерно вдвое сократил поставки легковых автомобилей в Россию - до 750 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Утилизационный сбор на автомобили и прицепы с 1 октября вырос в России на 70-85% в рамках первого этапа долгосрочной шкалы индексации, а с 1 января 2025 года - еще на 10-20%.
Так, Россия за первые два месяца приобрела в Китае легковых автомобилей на 749,9 миллиона долларов, что почти вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года в 1,46 миллиарда долларов.
При этом весь китайский экспорт легковых автомобилей вырос за год незначительно - на 1,6% - и составил за январь-февраль 12,5 миллиарда долларов.
В результате российский рынок теперь занимает в экспорте Китая лишь 6% вместо прошлогодних 11,9%.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Цель такого налога - обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания его срока службы.
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