https://1prime.ru/20250320/avto-855968228.html

Россия в январе-феврале сократила закупки автомобилей в Китае вдвое

Россия в январе-феврале сократила закупки автомобилей в Китае вдвое - 20.03.2025, ПРАЙМ

Россия в январе-феврале сократила закупки автомобилей в Китае вдвое

Китай в январе-феврале текущего года на фоне роста утилизационного сбора примерно вдвое сократил поставки легковых автомобилей в Россию - до 750 миллионов... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T16:08+0300

2025-03-20T16:08+0300

2025-03-20T16:08+0300

китай

россия

авто

китайские авто

https://cdnn.1prime.ru/img/84312/13/843121393_0:3:3166:1784_1920x0_80_0_0_5b5ff0be98f4b7806d8a5a6d603fc8a5.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Китай в январе-феврале текущего года на фоне роста утилизационного сбора примерно вдвое сократил поставки легковых автомобилей в Россию - до 750 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Утилизационный сбор на автомобили и прицепы с 1 октября вырос в России на 70-85% в рамках первого этапа долгосрочной шкалы индексации, а с 1 января 2025 года - еще на 10-20%. Так, Россия за первые два месяца приобрела в Китае легковых автомобилей на 749,9 миллиона долларов, что почти вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года в 1,46 миллиарда долларов. При этом весь китайский экспорт легковых автомобилей вырос за год незначительно - на 1,6% - и составил за январь-февраль 12,5 миллиарда долларов. В результате российский рынок теперь занимает в экспорте Китая лишь 6% вместо прошлогодних 11,9%. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Цель такого налога - обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания его срока службы.

https://1prime.ru/20250319/lada-855941079.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, россия, авто, китайские авто