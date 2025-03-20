https://1prime.ru/20250320/guterresh-855974786.html

Гутерреш готов выступить посредником по Украине, если стороны согласятся

Гутерреш готов выступить посредником по Украине, если стороны согласятся - 20.03.2025, ПРАЙМ

Гутерреш готов выступить посредником по Украине, если стороны согласятся

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в последнее время не связывался с Россией, Соединенными Штатами или Украиной с предложением о посредничестве в... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T19:58+0300

2025-03-20T19:58+0300

2025-03-20T19:58+0300

спецоперация на украине

антониу гутерреш

оон

украина

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ООН, 20 мар – ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в последнее время не связывался с Россией, Соединенными Штатами или Украиной с предложением о посредничестве в переговорах, однако готов выступить в такой роли, сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос."Нет недавних звонков, о которых можно упомянуть. Но что я могу сказать, так это то, что генеральный секретарь ясно дал понять своим различным собеседникам о готовности ООН предоставить свои добрые услуги, если стороны согласятся", - отметил Хак."Как вы знаете, в случае с Россией и Украиной он уже делал это в прошлом, в том числе в рамках черноморской зерновой инициативы несколько лет назад. И он готов сделать это снова, если позволят условия", – добавил представитель.

https://1prime.ru/20250320/kallas-855967684.html

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антониу гутерреш, оон, украина