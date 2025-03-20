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Гутерреш готов выступить посредником по Украине, если стороны согласятся - 20.03.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Гутерреш готов выступить посредником по Украине, если стороны согласятся
Гутерреш готов выступить посредником по Украине, если стороны согласятся - 20.03.2025, ПРАЙМ
Гутерреш готов выступить посредником по Украине, если стороны согласятся
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в последнее время не связывался с Россией, Соединенными Штатами или Украиной с предложением о посредничестве в... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T19:58+0300
2025-03-20T19:58+0300
спецоперация на украине
антониу гутерреш
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ООН, 20 мар – ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в последнее время не связывался с Россией, Соединенными Штатами или Украиной с предложением о посредничестве в переговорах, однако готов выступить в такой роли, сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос."Нет недавних звонков, о которых можно упомянуть. Но что я могу сказать, так это то, что генеральный секретарь ясно дал понять своим различным собеседникам о готовности ООН предоставить свои добрые услуги, если стороны согласятся", - отметил Хак."Как вы знаете, в случае с Россией и Украиной он уже делал это в прошлом, в том числе в рамках черноморской зерновой инициативы несколько лет назад. И он готов сделать это снова, если позволят условия", – добавил представитель.
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антониу гутерреш, оон, украина
Спецоперация на Украине, Антониу Гутерреш, ООН, УКРАИНА
19:58 20.03.2025
 
Гутерреш готов выступить посредником по Украине, если стороны согласятся

Генсек ООН готов выступить посредником по Украине, если стороны согласятся

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ООН, 20 мар – ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в последнее время не связывался с Россией, Соединенными Штатами или Украиной с предложением о посредничестве в переговорах, однако готов выступить в такой роли, сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.
"Нет недавних звонков, о которых можно упомянуть. Но что я могу сказать, так это то, что генеральный секретарь ясно дал понять своим различным собеседникам о готовности ООН предоставить свои добрые услуги, если стороны согласятся", - отметил Хак.
"Как вы знаете, в случае с Россией и Украиной он уже делал это в прошлом, в том числе в рамках черноморской зерновой инициативы несколько лет назад. И он готов сделать это снова, если позволят условия", – добавил представитель.
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15:50
 
Спецоперация на УкраинеАнтониу ГутеррешООНУКРАИНА
 
 
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