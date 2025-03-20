https://1prime.ru/20250320/guterresh-855974786.html
Гутерреш готов выступить посредником по Украине, если стороны согласятся
Гутерреш готов выступить посредником по Украине, если стороны согласятся - 20.03.2025, ПРАЙМ
Гутерреш готов выступить посредником по Украине, если стороны согласятся
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в последнее время не связывался с Россией, Соединенными Штатами или Украиной с предложением о посредничестве в... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T19:58+0300
2025-03-20T19:58+0300
2025-03-20T19:58+0300
спецоперация на украине
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ООН, 20 мар – ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в последнее время не связывался с Россией, Соединенными Штатами или Украиной с предложением о посредничестве в переговорах, однако готов выступить в такой роли, сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос."Нет недавних звонков, о которых можно упомянуть. Но что я могу сказать, так это то, что генеральный секретарь ясно дал понять своим различным собеседникам о готовности ООН предоставить свои добрые услуги, если стороны согласятся", - отметил Хак."Как вы знаете, в случае с Россией и Украиной он уже делал это в прошлом, в том числе в рамках черноморской зерновой инициативы несколько лет назад. И он готов сделать это снова, если позволят условия", – добавил представитель.
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антониу гутерреш, оон, украина
Спецоперация на Украине, Антониу Гутерреш, ООН, УКРАИНА
Гутерреш готов выступить посредником по Украине, если стороны согласятся
Генсек ООН готов выступить посредником по Украине, если стороны согласятся
ООН, 20 мар – ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в последнее время не связывался с Россией, Соединенными Штатами или Украиной с предложением о посредничестве в переговорах, однако готов выступить в такой роли, сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.
"Нет недавних звонков, о которых можно упомянуть. Но что я могу сказать, так это то, что генеральный секретарь ясно дал понять своим различным собеседникам о готовности ООН предоставить свои добрые услуги, если стороны согласятся", - отметил Хак.
"Как вы знаете, в случае с Россией и Украиной он уже делал это в прошлом, в том числе в рамках черноморской зерновой инициативы несколько лет назад. И он готов сделать это снова, если позволят условия", – добавил представитель.
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