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Счетная палата оценит влияние ключевой ставки ЦБ на российскую экономику
Счетная палата оценит влияние ключевой ставки ЦБ на российскую экономику - 20.03.2025, ПРАЙМ
Счетная палата оценит влияние ключевой ставки ЦБ на российскую экономику
Счетная палата РФ в 2025 году оценит влияние ключевой ставки ЦБ на экономику и расходы бюджета России, сообщил глава ведомства Борис Ковальчук, выступая с... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T13:35+0300
2025-03-20T13:35+0300
2025-03-20T13:35+0300
экономика
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ставка банка россии
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Счетная палата РФ в 2025 году оценит влияние ключевой ставки ЦБ на экономику и расходы бюджета России, сообщил глава ведомства Борис Ковальчук, выступая с отчетом в Госдуме. "В плане проверок нашего ведомства на 2025 год заложено экспертно-аналитическое мероприятие, связанное с анализом влияния изменения ключевой ставки на инфляцию", - сообщил он. Он отметил, что за полтора года с июня 2023 года по декабрь 2024 года ключевая ставка ЦБ выросла в 2,8 раза. "Это накладывает отпечаток на инвестиции в основной капитал. Мы уже видим и по итогам четвертого квартала 2024 года, и по прогнозам 2025 года, что ожидается существенное снижение именно инвестиций в основной капитал, что обусловлено дороговизной кредитов", - сказал Ковальчук. По его словам, инвестиции продолжаются только в тех сферах, где есть субсидирование процентной ставки, "либо в случае безвыходности, когда уже нельзя остановить инвестиционный цикл". "В рамках нашего мероприятия мы, в том числе, будем анализировать влияние ключевой ставки на расходы федерального бюджета", - добавил глава Счетной палаты. "Каждый пункт ключевой ставки влияет как на обслуживание госдолга, так и на субсидирование процентов по льготным программам, в том числе по ипотечным кредитам", - пояснил он. В частности, по его словам, расходы на обслуживание госдолга в законе о бюджете РФ предусмотрены в объеме 3,2 триллиона рублей, что почти на триллион рублей больше, чем было в бюджете на 2024 год.
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финансы, россия, счетная палата, борис ковальчук, госдума, банк россии, ставка банка россии
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Счетная палата, Борис Ковальчук, Госдума, Банк России, ставка Банка России
Счетная палата оценит влияние ключевой ставки ЦБ на российскую экономику
Ковальчук: Счетная палата проанализирует влияние ключевой ставки на инфляцию
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Счетная палата РФ в 2025 году оценит влияние ключевой ставки ЦБ на экономику и расходы бюджета России, сообщил глава ведомства Борис Ковальчук, выступая с отчетом в Госдуме.
"В плане проверок нашего ведомства на 2025 год заложено экспертно-аналитическое мероприятие, связанное с анализом влияния изменения ключевой ставки на инфляцию", - сообщил он.
Он отметил, что за полтора года с июня 2023 года по декабрь 2024 года ключевая ставка ЦБ выросла в 2,8 раза. "Это накладывает отпечаток на инвестиции в основной капитал. Мы уже видим и по итогам четвертого квартала 2024 года, и по прогнозам 2025 года, что ожидается существенное снижение именно инвестиций в основной капитал, что обусловлено дороговизной кредитов", - сказал Ковальчук.
По его словам, инвестиции продолжаются только в тех сферах, где есть субсидирование процентной ставки, "либо в случае безвыходности, когда уже нельзя остановить инвестиционный цикл".
"В рамках нашего мероприятия мы, в том числе, будем анализировать влияние ключевой ставки на расходы федерального бюджета", - добавил глава Счетной палаты.
"Каждый пункт ключевой ставки влияет как на обслуживание госдолга, так и на субсидирование процентов по льготным программам, в том числе по ипотечным кредитам", - пояснил он. В частности, по его словам, расходы на обслуживание госдолга в законе о бюджете РФ предусмотрены в объеме 3,2 триллиона рублей, что почти на триллион рублей больше, чем было в бюджете на 2024 год.
Счетная палата отметила снижение дефицита региональных бюджетов