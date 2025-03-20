Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Счетная палата оценит влияние ключевой ставки ЦБ на российскую экономику - 20.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250320/inflyatsiya-855963907.html
Счетная палата оценит влияние ключевой ставки ЦБ на российскую экономику
Счетная палата оценит влияние ключевой ставки ЦБ на российскую экономику - 20.03.2025, ПРАЙМ
Счетная палата оценит влияние ключевой ставки ЦБ на российскую экономику
Счетная палата РФ в 2025 году оценит влияние ключевой ставки ЦБ на экономику и расходы бюджета России, сообщил глава ведомства Борис Ковальчук, выступая с... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T13:35+0300
2025-03-20T13:35+0300
экономика
финансы
россия
счетная палата
борис ковальчук
госдума
банк россии
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83845/74/838457495_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_05342d05384123289e769b71756b5aa1.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Счетная палата РФ в 2025 году оценит влияние ключевой ставки ЦБ на экономику и расходы бюджета России, сообщил глава ведомства Борис Ковальчук, выступая с отчетом в Госдуме. "В плане проверок нашего ведомства на 2025 год заложено экспертно-аналитическое мероприятие, связанное с анализом влияния изменения ключевой ставки на инфляцию", - сообщил он. Он отметил, что за полтора года с июня 2023 года по декабрь 2024 года ключевая ставка ЦБ выросла в 2,8 раза. "Это накладывает отпечаток на инвестиции в основной капитал. Мы уже видим и по итогам четвертого квартала 2024 года, и по прогнозам 2025 года, что ожидается существенное снижение именно инвестиций в основной капитал, что обусловлено дороговизной кредитов", - сказал Ковальчук. По его словам, инвестиции продолжаются только в тех сферах, где есть субсидирование процентной ставки, "либо в случае безвыходности, когда уже нельзя остановить инвестиционный цикл". "В рамках нашего мероприятия мы, в том числе, будем анализировать влияние ключевой ставки на расходы федерального бюджета", - добавил глава Счетной палаты. "Каждый пункт ключевой ставки влияет как на обслуживание госдолга, так и на субсидирование процентов по льготным программам, в том числе по ипотечным кредитам", - пояснил он. В частности, по его словам, расходы на обслуживание госдолга в законе о бюджете РФ предусмотрены в объеме 3,2 триллиона рублей, что почти на триллион рублей больше, чем было в бюджете на 2024 год.
https://1prime.ru/20250314/palata-855785364.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83845/74/838457495_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d56821b95dc07aa49ade506ed473e3cb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, счетная палата, борис ковальчук, госдума, банк россии, ставка банка россии
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Счетная палата, Борис Ковальчук, Госдума, Банк России, ставка Банка России
13:35 20.03.2025
 
Счетная палата оценит влияние ключевой ставки ЦБ на российскую экономику

Ковальчук: Счетная палата проанализирует влияние ключевой ставки на инфляцию

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСчетная палата РФ
Счетная палата РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Счетная палата РФ в 2025 году оценит влияние ключевой ставки ЦБ на экономику и расходы бюджета России, сообщил глава ведомства Борис Ковальчук, выступая с отчетом в Госдуме.
"В плане проверок нашего ведомства на 2025 год заложено экспертно-аналитическое мероприятие, связанное с анализом влияния изменения ключевой ставки на инфляцию", - сообщил он.
Он отметил, что за полтора года с июня 2023 года по декабрь 2024 года ключевая ставка ЦБ выросла в 2,8 раза. "Это накладывает отпечаток на инвестиции в основной капитал. Мы уже видим и по итогам четвертого квартала 2024 года, и по прогнозам 2025 года, что ожидается существенное снижение именно инвестиций в основной капитал, что обусловлено дороговизной кредитов", - сказал Ковальчук.
По его словам, инвестиции продолжаются только в тех сферах, где есть субсидирование процентной ставки, "либо в случае безвыходности, когда уже нельзя остановить инвестиционный цикл".
"В рамках нашего мероприятия мы, в том числе, будем анализировать влияние ключевой ставки на расходы федерального бюджета", - добавил глава Счетной палаты.
"Каждый пункт ключевой ставки влияет как на обслуживание госдолга, так и на субсидирование процентов по льготным программам, в том числе по ипотечным кредитам", - пояснил он. В частности, по его словам, расходы на обслуживание госдолга в законе о бюджете РФ предусмотрены в объеме 3,2 триллиона рублей, что почти на триллион рублей больше, чем было в бюджете на 2024 год.
Счетная палата
Счетная палата отметила снижение дефицита региональных бюджетов
14 марта, 11:46
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯСчетная палатаБорис КовальчукГосдумаБанк Россииставка Банка России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала