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Счетная палата оценит влияние ключевой ставки ЦБ на российскую экономику

Счетная палата оценит влияние ключевой ставки ЦБ на российскую экономику - 20.03.2025, ПРАЙМ

Счетная палата оценит влияние ключевой ставки ЦБ на российскую экономику

Счетная палата РФ в 2025 году оценит влияние ключевой ставки ЦБ на экономику и расходы бюджета России, сообщил глава ведомства Борис Ковальчук, выступая с... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T13:35+0300

2025-03-20T13:35+0300

2025-03-20T13:35+0300

экономика

финансы

россия

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госдума

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ставка банка россии

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Счетная палата РФ в 2025 году оценит влияние ключевой ставки ЦБ на экономику и расходы бюджета России, сообщил глава ведомства Борис Ковальчук, выступая с отчетом в Госдуме. "В плане проверок нашего ведомства на 2025 год заложено экспертно-аналитическое мероприятие, связанное с анализом влияния изменения ключевой ставки на инфляцию", - сообщил он. Он отметил, что за полтора года с июня 2023 года по декабрь 2024 года ключевая ставка ЦБ выросла в 2,8 раза. "Это накладывает отпечаток на инвестиции в основной капитал. Мы уже видим и по итогам четвертого квартала 2024 года, и по прогнозам 2025 года, что ожидается существенное снижение именно инвестиций в основной капитал, что обусловлено дороговизной кредитов", - сказал Ковальчук. По его словам, инвестиции продолжаются только в тех сферах, где есть субсидирование процентной ставки, "либо в случае безвыходности, когда уже нельзя остановить инвестиционный цикл". "В рамках нашего мероприятия мы, в том числе, будем анализировать влияние ключевой ставки на расходы федерального бюджета", - добавил глава Счетной палаты. "Каждый пункт ключевой ставки влияет как на обслуживание госдолга, так и на субсидирование процентов по льготным программам, в том числе по ипотечным кредитам", - пояснил он. В частности, по его словам, расходы на обслуживание госдолга в законе о бюджете РФ предусмотрены в объеме 3,2 триллиона рублей, что почти на триллион рублей больше, чем было в бюджете на 2024 год.

https://1prime.ru/20250314/palata-855785364.html

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финансы, россия, счетная палата, борис ковальчук, госдума, банк россии, ставка банка россии