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США в Эр-Рияде проведут "непрямые переговоры" между РФ и Украиной - 20.03.2025, ПРАЙМ
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США в Эр-Рияде проведут "непрямые переговоры" между РФ и Украиной
США в Эр-Рияде проведут "непрямые переговоры" между РФ и Украиной - 20.03.2025, ПРАЙМ
США в Эр-Рияде проведут "непрямые переговоры" между РФ и Украиной
Представители США на встрече в Саудовской Аравии хотят провести "непрямые переговоры" между представителями РФ и Украины, чтобы понять условия каждой стороны по | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T22:37+0300
2025-03-20T22:37+0300
спецоперация на украине
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ВАШИНГТОН, 20 мар - ПРАЙМ. Представители США на встрече в Саудовской Аравии хотят провести "непрямые переговоры" между представителями РФ и Украины, чтобы понять условия каждой стороны по вопросу полноценного прекращения огня, заявил специальный посланник президента Кит Келлог в интервью американскому журналисту Гленну Беку."Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы по сути говорите: "Хорошо, каковы ваши условия?". Вы поворачиваетесь к другой стороне: "Каковы ваши условия?" - сказал он.Келлог отметил, что подобная "челночная дипломатия", которую США намерены провести в Эр-Риаде, направлена на достижение полноценного прекращения огня, который, по его мнению, будет первым шагом к завершению украинского конфликта.
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кит келлог, сша, рф, украина
Спецоперация на Украине, Кит Келлог, США, РФ, УКРАИНА
22:37 20.03.2025
 
США в Эр-Рияде проведут "непрямые переговоры" между РФ и Украиной

Келлог: США в Саудовской Аравии проведут "непрямые переговоры" между РФ и Украиной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВстреча представителей РФ и США по Украине
Встреча представителей РФ и США по Украине
© РИА Новости / POOL
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ВАШИНГТОН, 20 мар - ПРАЙМ. Представители США на встрече в Саудовской Аравии хотят провести "непрямые переговоры" между представителями РФ и Украины, чтобы понять условия каждой стороны по вопросу полноценного прекращения огня, заявил специальный посланник президента Кит Келлог в интервью американскому журналисту Гленну Беку.
"Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы по сути говорите: "Хорошо, каковы ваши условия?". Вы поворачиваетесь к другой стороне: "Каковы ваши условия?" - сказал он.
Келлог отметил, что подобная "челночная дипломатия", которую США намерены провести в Эр-Риаде, направлена на достижение полноценного прекращения огня, который, по его мнению, будет первым шагом к завершению украинского конфликта.
 
Спецоперация на УкраинеКит КеллогСШАРФУКРАИНА
 
 
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